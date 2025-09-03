Un arquitecto lanza una advertencia sobre la compra de casa sobre plano: «La constructora puede...»

El arquitecto reveló los peligros asociados a la compra de una casa sobre plano, subrayando la importancia de estar bien informado antes de tomar una decisión

La adquisición de una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes que una persona puede tomar en su vida. Dentro del mercado inmobiliario, las opciones de obra nueva ofrecen la posibilidad de estrenar un hogar adaptado a las necesidades y gustos del comprador. Entre estas opciones, la compra de una vivienda sobre plano destaca por contar con grandes atractivos, como la posibilidad de elegir entre diversas configuraciones y, en muchos casos, a precios más competitivos. Sin embargo, este tipo de compra también conlleva riesgos que no deben ser ignorados. En ese sentido, Edu Saz, arquitecto y creador de contenido sobre inversiones inmobiliarias y finanzas personales, ha lanzado una advertencia en su canal de YouTube sobre los peligros asociados a la compra de una casa sobre plano, subrayando la importancia de estar bien informado antes de tomar una decisión.

En el vídeo, Edu Saz comienza su explicación abordando un aspecto fundamental en cualquier inversión, la relación entre el riesgo y el beneficio. «Lo primero que debemos tener en cuenta es la relación riesgo/beneficio. Como siempre, a mayor beneficio, mayor riesgo y viceversa», señala el arquitecto. Según el experto, en el caso de las viviendas sobre plano, los compradores suelen beneficiarse de precios más bajos al adquirir la propiedad en las primeras fases del proyecto, cuando la construcción aún no ha comenzado o está en sus etapas iniciales. Este descuento inicial tiene un propósito claro, atraer a los primeros compradores para asegurar la continuidad del proyecto. Sin embargo, como advierte Saz: «Este beneficio lleva aparejado un riesgo más alto de que sucedan algunos imprevistos que puedan poner tu compra en peligro».

Los principales riesgos de comprar sobre plano

Los imprevistos mencionados por Saz no son algo que tomarnos a la ligera ya que pueden tener consecuencias graves. Entre los principales riesgos, el arquitecto destaca la posibilidad de que la constructora o promotora se declare en quiebra, dejando la obra a medias o, en el peor de los casos, que no se pueda realizar el proyecto prometido debido a problemas legales con el solar. «Esto puede hacer que te quedes sin tu vivienda y sin el dinero que habías ido pagando como pagos a cuenta, teniendo después que entrar en un proceso judicial para intentar recuperarlo», explica Saz. Además, incluso si el proyecto llega a término, pueden surgir otros problemas como que la calidad final de la obra no cumpla con lo prometido, que haya defectos en la construcción, o que la vivienda se entregue con retraso o a un coste mayor del acordado inicialmente.

Precauciones que debemos tener antes de comprar sobre plano: investigar a la promotora

Consciente de los riesgos, Saz ofrece una serie de recomendaciones para mitigar las posibles complicaciones al comprar una vivienda sobre plano. La primera de ellas es investigar a fondo a la empresa promotora o constructora. «Lo primero que te recomiendo es investigar a la empresa promotora o constructora, ojo porque hay veces que serán dos empresas distintas», advierte. Según revela el arquitecto, es importante asegurarse de que la empresa es solvente y tiene un historial positivo en el sector. Además, sugiere buscar opiniones de otros compradores en foros de internet o contactar con personas que hayan adquirido viviendas en promociones anteriores.

Licencia de obras

Otro aspecto crucial es verificar que la licencia de obras ya haya sido concedida antes de realizar cualquier pago. Saz es claro al respecto: «En mi opinión, no me lanzaría en ningún caso a dar dinero ni a comprar una vivienda sobre plano si no está ya concedida la licencia de obras». Esto se debe a que, aunque el proyecto esté visado por el colegio de arquitectos, podría no ser apto para el ayuntamiento, lo que retrasaría o incluso impediría la construcción.

Nota simple del solar y situación urbanística

Además de la licencia de obras, Saz recomienda comprobar la nota simple del solar, asegurándose de que esté a nombre del promotor y libre de cargas o gravámenes. También es fundamental verificar la situación urbanística del solar para confirmar que cumple con la normativa vigente. «Esto puede ser un poco complejo para el ciudadano común, pero siempre nos podemos acercar al ayuntamiento a la delegación de urbanismo y preguntar por este tema», sugiere el arquitecto.

Plano acotado y memoria de calidades

En cuanto a los planos y la memoria de calidades, Saz enfatiza la importancia de contar con un plano acotado de la vivienda que permita verificar que la propiedad final cumple con lo prometido. La memoria de calidades, por su parte, es un documento vinculante que debe garantizar que la calidad de la obra final sea igual o superior a la descrita en dicho documento.

Aval bancario

Un aspecto clave en la compra de viviendas sobre plano es contar con un aval bancario, que garantice la devolución del dinero en caso de que la promotora no pueda completar el proyecto. «La clave aquí es que tengan una línea de avales individualizados para cada comprador de vivienda», explica Saz. Este aval es esencial para proteger al comprador en caso de quiebra de la promotora o cualquier otro imprevisto que impida la finalización del proyecto.

El seguro decenal

Por último, Saz menciona la importancia del seguro decenal, que cubre posibles defectos estructurales durante los primeros diez años tras la entrega de la vivienda, así como otros defectos de construcción que puedan surgir en los primeros tres años, y defectos en acabados durante el primer año.