Mañueco se ve «ajeno» a una trama eólica que la oposición le achaca: «Es su corrupción»

No ha ocultado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que le hacía poca gracia comparecer, como ha hecho, ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la trama eólica, una petición del Grupo Socialista que fue secundada ... por toda la oposición. «Comparezco con toda la consideración que me merece esta cámara, pero convencido de su escasa utilidad para los ciudadanos». Así ha arrancado una primera y corta declaración –unos tres minutos– sobre unos hechos que ctualmente juzga la Audiencia Provincial de Valladolid, que han llevado al banquillo a catorce personas, buena parte de ellas cargos de la Junta, por el presunto cobro de mordidas para conseguir autorizaciones administrativas, por importe de 75 millones de euros.

Con la petición de comparecencia, para el jefe del Ejecutivo autonómico, «el único fin que persiguen PSOE y Vox es hacer ruido para ensombrecer la labor de un gobierno eficaz con acusaciones sobre hechos que no corresponden a este Gobierno y con los que yo nada tengo que ver». Los portavoces de todos los grupos de la oposición, en cambio, han rechazado esa afirmación, ya que han insistido en que quien hoy es presidente de la Junta era, cuando ocurrieron los hechos, consejero y secretario general del PP en Castilla y León, además de presidente de la Comisión de Garantías del partido a nivel nacional, por lo que todos han coincidido en que tenía que ser conocedor de los hechos.

Una vez más, PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto han sumado fuerzas para intentar acorralar a un presidente de la Junta al que el final de la legislatura se le está poniendo muy cuesta arriba al perder, por falta de mayorías, votaciones transcendentales como la que supuso el rechazo al proyecto de presupuestos de 2026 o a los dos decretos con medidas contra los incendios forestales. Así que a Mañueco, en minoría, no le ha quedado otra que comparecer ante la Cámara y en su exposición ha repetido el argumentario que ya en junio de 2020 le llevó a la Comisión de Investigación sobre la trama eólica que se creó en el Parlamento autonómico. Entonces, como este martes, aseguraba que era «completamente ajeno a los hechos investigados»; defendía «la total honestidad de mi comportamiento y la honorabilidad de mi conducta», así como «la voluntad inequívoca de sustentar el Gobierno de Castilla y León sobre principios éticos irreprochables».

«Dejen trabajar a la justicia y que el peso de la ley caiga sobre las personas que lo merezcan, respeten el estado de derecho, los procesos judiciales y el honor de las personas», ha zanjado. «Veo que la cercanía electoral les tiene desquiciados, desorientados, desesperados, desubicados, alterados y turbados», ha dicho a la oposición.

No ha convencido, ni mucho menos, a las bancadas contrarias. Para la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, la trama eólica «es su corrupción. Habla de ello como si no tuviera nada que ver, pero siempre estuvo ahí». «Usted compartía Gobierno con la mafia», ha espetado a Mañueco» y ha asegurado que aunque «corrupción hay en todas las filas», en el PSOE, «les expulsamos, asumimos responsabilidades y pedimos perdón».

Desde Vox, su portavoz, David Hierro, también ha pedido responsabilidades a quien entonces era secretario general del PP en la Comunidad: «Era la persona encargada de velar por la ética de la su formación y no hizo nada». Ha matizado, no obstante, que, «no creo que sea un corrupto de los de mangar, otra cosa es que cree redes clientelares para mantenerse en el poder». Y ya puestos, después de decir al PP que «no tienen propósito de enmienda y cada vez nos lo ponen más difícil», ha aprovechado para volver a sacar el 'gurruño' con las exigencias de Vox para alcanzar un acuerdo y anunciar que incorporará un punto más: la iniciativa que rechazaron los populares para reordenar el sector eólico en la Comunidad.

En UPL, Luis Mariano Santos se ha referido a «los mafiosos de Castilla» y al «clan de Vallladolid» y ha considerado al presidente de la Junta «corresponsable como actor necesario» de lo sucedido. Por Soria ¡Ya! Ángel Ceña también ha asegurado que Mañueco «cómo mínimo es culpable por no vigilar y si no se enteró de nada no debería estar sentado ahí». Desde el Grupo Mixto, Pedro Pascual, ha defendido que Castilla y León «no puede mirar hacia otro lado» y ha advertido de que «la corrupción de cualquier signo destruye territorio y confianza. Pablo Fernández (Podemos) ha insistido en que Mañueco, «políticamente tiene que estar inhabilitado por corrupto» y ha advertido de que «si Pedro Sánchez sabe lo que han hecho Ábalos, Koldo o Cerdán, exactamente igual le pasa a usted».

El caso Salazar

En el Grupo Popular, Paloma Vallejo ha hecho una encendida defensa del presidente de la Junta y de su gestión durante una intervención en la que no se ha privado de citar al condenado exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y, sobre todo al socialista Paco Salazar, cesado por sus comportamientos machistas.

En este punto, ha aprovechado para dirigirse a las procuradoras socialistas con el objetivo de decirles que «estamos a vuestro lado ante estos comportamientos inadmisibles». «No silencien. No hagan culpables a las víctimas», ha clamado Vallejo. Ha recordado, además, que en esta legislatura, «no es la bancada del PP la que se ha movido, ha sido la del PSOE», recordando la salida de tres procuradores al estar inmersos en procesos judiciales, dos de ellos por violencia machista y abuso a un menor.