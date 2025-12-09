Suscribete a
ABC Premium

Mañueco se ve «ajeno» a una trama eólica que la oposición le achaca: «Es su corrupción»

El PSOE le reprocha que «siempre estuvo allí» y le acusa de «compartir Gobierno con la mafia»

La 'parrilla' electoral de Castilla y León, casi al completo

Alfonso Fernández Mañueco se dirige a la tribuna de oradores
Alfonso Fernández Mañueco se dirige a la tribuna de oradores Rubén ortega
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No ha ocultado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que le hacía poca gracia comparecer, como ha hecho, ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la trama eólica, una petición del Grupo Socialista que fue secundada ... por toda la oposición. «Comparezco con toda la consideración que me merece esta cámara, pero convencido de su escasa utilidad para los ciudadanos». Así ha arrancado una primera y corta declaración –unos tres minutos– sobre unos hechos que ctualmente juzga la Audiencia Provincial de Valladolid, que han llevado al banquillo a catorce personas, buena parte de ellas cargos de la Junta, por el presunto cobro de mordidas para conseguir autorizaciones administrativas, por importe de 75 millones de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app