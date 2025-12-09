La parrilla electoral de Castilla y León, casi al completo

A tres meses para que los castellano y leoneses acudan a las urnas a elegir a sus representantes en las Cortes autonómicas, ya es posible empezar a tantear a los candidatos a presidir la Junta. De todos los partidos con mayor implantación, la ... mayoría tiene cabeza de cartel. Es el caso de PP, PSOE, UPL, Por Ávila, Podemos e IU-Sumar-Equo, a los que se añade la novedad de esta cita, NueveCyL.

Está aún por decidir, o confirmar, quién encabezará la lista en Vox, cuya decisión depende en exclusiva de la dirección nacional, y en Soria ¡Ya!, que acaba de anunciar que se abren a un proceso de primarias.

Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, son los dos 'alumnos aventajados' que hace tiempo que tienen designado a su aspirante e, incluso, ya han lanzado las primeras campañas para el 15M –la fecha, en teoría, en la que abrirán los colegios electorales–. En el primero de los casos, que el presidente autonómico del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, volvería a ser el elegido –y ya van tres veces– era prácticamente incuestionable.

Así que pasado el verano, la maquinaria electoral del PP se puso en marcha y comenzó a mover las primeras consignas. La primera, 'Menos ruido y más nueces', arrancó hace ya un mes con la idea de lanzar el mensaje de que la formación política está centrada en la gestión y no en los choques políticos.

El siguiente paso se dio hace unos días con la presentación de los '40 retos para subir a Castilla y León al pódium de España', 40 indicadores medibles que se pretenden «mejorar», sobre todo en el caso de los 14 que están lejos de los primeros puestos.

En el PSOE, la designación de Carlos Martínez como candidato a la Presidencia de la Junta se hizo efectiva el 1 de octubre al haber recogido el máximo de avales en el proceso de primarias que arrancó varias semanas antes y al que finalmente no se presentaron más candidaturas. Los socialistas de Castilla y León también se han metido en faena electoral con la intención de conseguir un mayor conocimiento entre los ciudadanos de su líder.

Con el lema 'Un alcalde para Castilla y León' se han colocado vallas publicitaria y se ha comenzado a trabajar con esa idea, la de que Martínez, regidor de Soria desde 2007 –se presentará por esta provincia–, quiere serlo de toda la Comunidad porque a ella pretende trasladar su modelo de gestión.

Quinielas y primarias

En el tercer partido del arco parlamentario, Vox, de momento no hay oficialmente cabeza de cartel. Todas las quinielas apuntan al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que tiene como aval el conocimiento que le ha dado su cargo institucional y su presencia habitual en varios medios de comunicación. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal se toma sus tiempos y, de momento, se resiste a hacer público el nombre del elegido.

El perfil moderado de Pollán, aunque fiel a los principios que rigen en la formación –donde las encuestas siguen al alza–, le colocan como la opción más plausible. Su designación, sin embargo, deberá ir acompañada por la decisión de elegir la circunscripción por la que se presenta: León o Valladolid.

En 2022, lo hizo por la primera y consiguió escaño junto con Miguel Suárez Arca quien, de mantenerse en esta opción, se vería desplazado a un tercer lugar, ya que el 15M, por primera vez, las listas tienen que ser paritarias y en cremallera, es decir, que entre ambos tiene que situarse una mujer. En definitiva, que Suárez Arca, uno de los procuradores más activos de Vox en las Cortes esta legislatura, ocuparía una tercera posición en la lista, con menos posibilidades de salir elegido.

Alicia Gallego (UPL), Juan Gascón (IU), Miguel Ángel Llamas (Podemos) y Pedro Pascual (Por Ávila) FOTOS: ICAL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) vive en una especie de euforia contenida sabedora de que las expectativas son buenas. Su primera decisión ha sido mover banquillo, y quien desde 2015 era la voz del leonesismo en las Cortes, Luis Mariano Santos, ha pasado el testigo a quien también es desde hace unos meses secretaria general de la formación, Alicia Gallego.

Ella encabezará la lista por León –también habrá candidaturas en Zamora y Salamanca– con la previsión de que la formación, al menos, pueda sumar un procurador más a los tres con que ya cuenta gracias al retroceso del PP, acuciado por los incendios del verano, o del PSOE, arrastrado por los casos nacionales de corrupción y por su propia división interna en la provincia.

Silvia Clemente, con el cartel de su nuevo partido ICAL Silvia Clemente irrumpe en la batalla por el voto con el nuevo partido NueveCyL Silvia Clemente, quien fuera consejera de Medio Ambiente, Cultura y Agricultura, además de presidenta de las Cortes, bajo las siglas del Partido Popular y optó a las primarias de Ciudadanos, ha regresado a la escena política de la mano de un nuevo partido: Nueve Castilla y León. Cincelado por ella misma, cuenta con un logo que recuerda, por su tono amarillo y sus formas, a Tierra de Sabor, marca de garantía creada bajo su mandato en el departamento de Agricultura. Desde hace meses trabaja en confeccionar listas para que su formación se presente en todas las provincias. De momento, ya tiene cartel para Ávila, Salamanca, Soria y Zamora, donde ha 'pescado' entre los descontentos de PP y Ciudadanos. Clemente será la candidata a la Presidencia de la Junta, aunque aún está por decidir si se presentará por Segovia o Valladolid. Sólo tiene un objetivo: «Poder ser llave y tener capacidad para entrar en el gobierno».

Con los leonesistas ha compartido grupo parlamentario durante la legislatura que concluye Soria ¡Ya!, también con tres procuradores. Ángel Ceña ha sido su portavoz y podría seguir siéndolo si los afiliados de la formación así lo deciden, porque la semana anterior anunciaron que se abre un proceso de primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta.

El plazo establecido para la presentación de aspirantes es el 12 de diciembre, mientras que las votaciones serán el día 11 de enero. En total, 115 afiliados tienen derecho a voto. Los sorianos aspiran a mantener la misma representación de tres escaños, aunque la candidatura del alcalde de la ciudad, el socialista Carlos Martínez, ensombrece sus aspiraciones.

Cambios y permanencias

Quien ya es seguro que repite es Pedro Pascual, de Por Ávila, que se presentará por tercera vez al Parlamento autonómico, a donde llegó en 2019 gracias al apoyo de los abulenses, que se lo volvieron a dar en 2022, de forma que consiguió el único escaño de la formación en las Cortes.

A la izquierda del PSOE, las distintas formaciones políticas no han conseguido armar un bloque uniforme y se presentan divididos y con dos aspirantes, ya decididos tras sendos procesos de primarias, para encabezar las listas. En Podemos, su coordinador autonómico, Miguel Ángel Llamas, coge el testigo de Pablo Fernández que, después de diez años, deja las Cortes de Castilla y León, en las que ha sido portavoz. Llamas obtuvo en el proceso interno de la formación 855 votos de los 983 emitidos, mientras que 128 fueron en blanco.

El otro bloque de izquierdas está formado por IU, Sumar y Verdes-Equo. También han pasado por unas primarias abiertas de las que ha salido candidato Juan Gascón, el responsable de la formación en la Comunidad, que se presentará por Valladolid. En las elecciones de 2022, IU y Podemos se presentaron en coalición con una lista encabezada por Pablo Fernández.