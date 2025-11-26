Mañueco continúa 'explotando' en las Cortes el malogrado presupuesto de 2026

Primer pleno en las Cortes de Castilla y León tras la sesión del día 20 que concluyó con la devolución a la Junta del proyecto de presupuestos para 2026. El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no desaprovechó sus intervenciones en la sesión ... de control para recordar lo sucedido con unas cuentas que hubieran beneficiado a la Comunidad, según sus palabras.

Así lo hizo con la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, a la que reprochó que «torpedearon» un presupuesto en el que había «más recursos para la promoción de la mujer y para la lucha contra la violencia machista, el doble que al inicio de legislatura». Después fue al responsable de Vox, David Hierro, al que afeó que «fingen enfados con los socialistas, cuando hace unos días hicieron una pinza contra nuestro futuro».

«Hicieron una coalición del ruido que lo que busca es embarrar la política e intoxicar el debate público para que Castilla y León no avance», añadió Mañueco, para quien los de Vox «son incapaces de gestionar». «La Comunidad funciona sin ustedes», zanjó.

Antes, Hierro le había retado a decir que el presidente de su formación, Santiago Abascal, «no tiene palabra» como dijo en el pleno de los incendios. «Sea usted valiente y dígalo», insistió, mientras repetía que su partido abandonó el Gobierno de coalición porque se incumplieron los acuerdos firmados con el PP.

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, quiso saber si el presidente «considera necesaria una ley para afrontar el problema de la despoblación en Castilla y León», una interpelación que volvió a servir a Mañueco para referirse al malogrado presupuesto de 2026. «Para sacar leyes es necesario que no haya bloqueos, como hicieron ustedes», recordando así que todos los grupos de la oposición, incluida la formación soriana, votaron a favor de la enmienda a la totalidad que tumbó las Cuentas.

Noticia Relacionada Las Cortes devuelven a la Junta las Cuentas y se meten en campaña Montse Serrador Mañueco anuncia que esas mismas Cuentas se aprobarán «en marzo, cuando sumemos una nueva mayoría» y la oposición arremete contra el presidente, al que consideran «culpable» de tumbar el proyecto de ley

En este punto, el jefe del Ejecutivo autonómico presumió de que, durante la legislatura que está a punto de concluir, la Comunidad ha ganado 40.000 habitantes y de que «llega más gente de la que se marcha». «Vamos por buen camino», señaló, una afirmación con la que mostró su desacuerdo Ceña, quien recordó que en 1950 su provincia tenía 161.000 habitantes, frente a los 90.000 de la actualidad.

La última pregunta llegó de la mano de Pedro Pascual, de Por Ávila, quien quiso saber el estado de algunos de los proyectos anunciados en una sanidad que «es buena pero mejorable». Mañueco, que valoró el «tono constructivo» del abulense «sin necesidad de despreciar o insultar», anunció que antes de que finalice el año funcionarán las unidades de ictus de Ávila, Palencia, Zamora y El Bierzo.