Sesión de control al Gobierno
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Mañueco continúa 'explotando' en las Cortes el malogrado presupuesto de 2026

El presidente de la Junta defiende que «para que haya leyes es necesario que no haya bloqueos»

Mañueco mira a marzo tras caer los Presupuestos: «Ni PSOE ni Vox nos van a parar»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el pleno
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el pleno
Montse Serrador

Valladolid

Primer pleno en las Cortes de Castilla y León tras la sesión del día 20 que concluyó con la devolución a la Junta del proyecto de presupuestos para 2026. El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no desaprovechó sus intervenciones en la sesión ... de control para recordar lo sucedido con unas cuentas que hubieran beneficiado a la Comunidad, según sus palabras.

