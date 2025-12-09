Claves de la sentencia contra el fiscal general: de la desconfianza de Lastra al borrado de mensajes

«No existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio fiscal tuvo una participación directa para hacer llegar al Sr. Campos el correo de 2 de febrero», dice el ... Tribunal Supremo en referencia al periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos, quien adelantó el mail de la pareja de Ayuso admitiendo que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».

El tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos no tiene duda alguna de su participación no sólo en la filtración del mail reservado que se intercambiaron la defensa del novio de Ayuso y el fiscal del caso, sino tampoco en la redacción de la nota informativa con la que se oficializó esa filtración. Estas son algunas de las claves de una sentencia histórica que se ha saldado con la inhabilitación del fiscal general.

Deber de confidencialidad

El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados que podría producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia, derechos que la Fiscalía «debe garantizar». Sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que «quebrantó sin justificación». «Informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos que asisten a quien comunica al fiscal su voluntad de llegar a una conformidad», apunta la Sala.

El silencio le perjudica

García Ortiz ejerció su legítimo derecho a no responder a las acusaciones, realizando una declaración «estratégicamente unilateral, sustraída al elemental principio de contradicción que informa el proceso penal». Estaba en su derecho, pero «cuando el acusado impide que su testimonio sea prestado bajo las exigencias del principio de contradicción, el valor probatorio de sus respuestas se resiente de forma más que entendible».

La declaración de Lastra

La fiscal superior de Madrid, a quien, tras reprocharle al acusado la filtración, él contestó «eso ahora no importa», «no parece reticente, ni resentida, por su situación o trato dentro de la cúpula fiscal», dicen los magistrados sobre la testigo Almudena Lastra. «Por el contrario, lo que denota es que (...) es que no estaba de acuerdo con la forma en la que posteriormente actuó García Ortiz», revelando una información que «atentaba seriamente a la intimidad de terceras personas y a la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y fiscal para alcanzar una posible conformidad. Lo tuvo muy claro».

Premura en su actuación

El fiscal general se implicó en este asunto hasta el punto de que para recopilar los correos no dudó en sacar al fiscal del caso de un partido de fútbol al que asistía ese 13 de marzo de 2014. Dice el Tribunal que no se entiende la premura de tal actuación, cuando esos correos «no eran necesarios para negar públicamente que (como fiscal general) hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto« de González Amador.

¿Quién borra su inocencia?

Especialmente significativo es para los magistrados el borrado de los mensajes de WhatsApp por parte del fiscal general. «Lo realizó casualmente el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después de que esta Sala dictara auto acordando la apertura del procedimiento, eliminando registros que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación». Aun admitiendo que la prudencia del acusado fuera la que le llevara a borrar periódicamente sus correos, «lo que en modo alguno puede entenderse es que no preservara los correos relativos a los hechos a los que se contrae el presente procedimiento, conociendo que éstos constituían una prueba esencial de su inocencia». La causa explicativa del borrado, dicen, «no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria» que el acusado hace valer.