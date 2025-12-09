Suscribete a
Alegría se arrepiente de su comida con Salazar: «Fue un error, no debió haberse producido»

La portavoz habla de una sensación de «traición» y «profunda decepción» con el exasesor de Sánchez y traslada su apoyo a las víctimas

Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

«Fue un error». La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido que su reunión con Paco Salazar, una comida que compartieron cuando ya eran públicas las denuncias por acoso sexual contra él, no debería haberse celebrado. «Me llamó y acudí, pero ese encuentro ... no se tenía que haber producido. Fue un error, después de conocer el contenido de las denuncias», ha señalado.

