Alegría se arrepiente de su comida con Salazar: «Fue un error, no debió haberse producido»

«Fue un error». La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido que su reunión con Paco Salazar, una comida que compartieron cuando ya eran públicas las denuncias por acoso sexual contra él, no debería haberse celebrado. «Me llamó y acudí, pero ese encuentro ... no se tenía que haber producido. Fue un error, después de conocer el contenido de las denuncias», ha señalado.

Alegría ha compartido públicamente el «dolor y la sensación de traición que puedo sentir yo y todo el partido. Un dolor no comparable al de las víctimas, que es a las que hay que cuidar y llevar la investigación hasta el final de las consecuencias». El Gobierno y el PSOE sigue buscando trasladar un mensaje de autocrítica y contrición con la «mala gestión» que se ha hecho del 'caso Salazar'.

Un ejercicio también en clave muy personal, de este modo, la portavoz ha buscado cierta empatía con su situación, reflexionando sobre «las relaciones que se dan con compañeros de trabajos, amigos o familiares» (...) «y cómo muchas de ellas están llenas de profundas decepciones. Estas decepciones son secundarias, aquí lo importante es estar al lado de las víctimas y respaldarlas», ha vuelto a insistir.

En Moncloa siguen defendiendo su reacción ante los hechos «tan graves» que se han conocido y se afanan en recordar cómo se cesó a Salazar de todos sus cargos orgánicos y en el Gobierno en julio y, en la misma, medida cómo se ha obrado de manera «fulminante» con su mano derecha, Antonio Hernández. «Cuando conocimos el contenido de una denuncia, a través de eldiario.es y leímos las acusaciones que ahí se trasladaban, se pusieron en contacto con él [Hernández] para trasladarle que la situación era insostenible», ha defendido Alegría.

Esta situación se produjo el pasado domingo y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy su cese. No obstante, desde el Gobierno sí señalan que hay que extremar la precaución «cuando se señala a los entornos», porque «los entornos y las personas que están al lado de otras personas, en determinados momentos, no son los responsable de las conductas reprochables que una persona pueda tener».