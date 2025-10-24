Suscribete a
Avanzan un paso más en la candidatura del castillo de Loarre para ser Patrimonio Mundial

La directora general de Patrimonio del Gobierno aragonés, Gloria Pérez, ha dado a conocer los trabajos para que la Unesco pueda declararlo en 2026

'En adelante, paz': Ansó celebra los 650 años del tratado de paz en vigor más antiguo de Europa

Castillo de Loarre
Castillo de Loarre abc

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, continúa avanzando en la preparación de la candidatura del castillo de Loarre a Patrimonio Mundial, con la elaboración de un predosier sobre su viabilidad y oportunidad.

La directora general de ... Patrimonio Cultural, Gloria Pérez, ha presentado el documento este viernes en la 97ª Reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, que el Ministerio de Cultura celebra esta semana en Roma, y en cuyo orden del día de las sesiones de trabajo figura el estado de los proyectos incluidos en la Lista indicativa para ser candidatos a Patrimonio Mundial, entre los que se encuentra el castillo de Loarre.

