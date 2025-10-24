Suscribete a
La Aemet avisa de los efectos de la borrasca Benjamín: lluvias, posibles nevadas y bajada de las temperaturas

La tasa de paro en Aragón sube al 8,54% tras aumentar en 7.200 personas

Es una cifra casi un punto superior a la de final del trimestre anterior, que fue del 7,6%. Ahora es la novena comunidad con menos desempleo

Aragón salda su deuda con los autónomos y lanza un plan estratégico para reducir los obstáculos

El paro en Aragón sube en este trimestre
El paro en Aragón sube en este trimestre

D. A.

El paro se incrementó en el tercer trimestre del año en Aragón en 7.200 personas hasta llegar a las 58.900, lo que supone una subida del 7,2% (la segunda más alta de las autonomías tras Murcia) y una tasa de ... paro del 8,54%, casi un punto superior a la registrada al final del trimestre anterior, que fue del 7,6%.

