La tasa de paro en Aragón sube al 8,54% tras aumentar en 7.200 personas

El Gobierno autonómico marca una «hoja de ruta» hasta 2028 para un colectivo formado por 100.000 personas en la comunidad
Aunque la tasa de paro era la cuarta mas baja entre las comunidades autónomas en el trimestre anterior, en este trimestre Aragón ha bajado al noveno puesto tras Baleares (5,77%), País Vasco (6,98%), Navarra (7,29%), Cantabria (7,62%), La Rioja (7,71%), Madrid (7,98 %), Galicia (8%) y Cataluña (8,8%).
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), en variación anual, el número de parados subió en Aragón un 0,34%, con 200 más que en el mismo trimestre de 2024.
El número de ocupados también ha crecido en el tercer trimestre, en concreto un 1,07% y 6.700 hasta llegar a los 630.500, lo que deja la tasa de actividad en el 59,08%, ligeramente por debajo del 59,3% de la media nacional.
