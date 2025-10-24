La tasa de paro en Aragón sube al 8,54% tras aumentar en 7.200 personas

El paro se incrementó en el tercer trimestre del año en Aragón en 7.200 personas hasta llegar a las 58.900, lo que supone una subida del 7,2% (la segunda más alta de las autonomías tras Murcia) y una tasa de ... paro del 8,54%, casi un punto superior a la registrada al final del trimestre anterior, que fue del 7,6%.

Aunque la tasa de paro era la cuarta mas baja entre las comunidades autónomas en el trimestre anterior, en este trimestre Aragón ha bajado al noveno puesto tras Baleares (5,77%), País Vasco (6,98%), Navarra (7,29%), Cantabria (7,62%), La Rioja (7,71%), Madrid (7,98 %), Galicia (8%) y Cataluña (8,8%).

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), en variación anual, el número de parados subió en Aragón un 0,34%, con 200 más que en el mismo trimestre de 2024.

El número de ocupados también ha crecido en el tercer trimestre, en concreto un 1,07% y 6.700 hasta llegar a los 630.500, lo que deja la tasa de actividad en el 59,08%, ligeramente por debajo del 59,3% de la media nacional.