Para la ministra de Educación, la guerra total de PP y Vox en Aragón es «una riña infantil»

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, considera la polémica que enfrenta a PP y Vox en Aragón es poco menos que «una riña infantil» y les ha pedido a ambos partidos que abandonen el «paripé» ... porque ambos tienen el mismo proyecto para la comunidad.

Noticia Relacionada Azcón asegura que presentará sus cuentas: «Las decisiones importantes hay que tomarlas con la cabeza fría y no con visceralidad» Érika Montañés El barón popular afirma que la situación de Extremadura o de cualquier otra autonomía no condiciona la de Aragón y el único escenario que contempla por el momento es aprobar presupuestos

«Es todo absolutamente artificial. Esto es más artificial y más de ciencia ficción que la propia película de la 'Guerra de las galaxias', ha comparado sobre el cruce de declaraciones entre ambas formaciones en un momento determinante para conocer si finalmente la comunidad podrá contar con unos nuevos presupuestos.

«Aquí todos los aragoneses sabemos perfectamente que el Partido Popular y Vox son dos partidos políticos con siglas diferentes, pero con el mismo proyecto de recorte y con el mismo proyecto político para esta Comunidad autónoma«, ha valorado Alegría ante los medios de comunicación a la entrada del Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde este viernes ha participado en la inauguración del I Congreso Nacional Red de Líderes dedicado al impulso del liderazgo femenino en el deporte.

La portavoz del Gobierno central y secretaria general del PSOE en Aragón ha asegurado que ante este escenario de incertidumbre en la región, su partido «está preparado« para ir a las elecciones autonómicas «ahora o en el 2027, que es cuando corresponde«. Y, en todo caso, ha recordado que la competencia de convocar elecciones le corresponde al presidente: »Es su derecho legítimo y, por tanto, él tendrá que decidir si quiere adelantar o no«.