Suscríbete a
ABC Cultural

Goya conquista Bruselas: los Reyes inauguran el festival Europalia dedicado a España

Viajan a Bélgica para dar inicio el certamen junto a Felipe y Matilde de los belgas

Fotogalería | La visita de los Reyes a Bélgica, en imágenes

De Olite a Zarzuela: las huellas de Leonor de Trastámara y la Princesa de Viana

Los Reyes Felipe y Letizia, junto a Felipe y Matilde los belgas, han inaugurado en Bruselas la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español' en el marco de Europalia
Los Reyes Felipe y Letizia, junto a Felipe y Matilde los belgas, han inaugurado en Bruselas la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español' en el marco de Europalia EP
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los Reyes Felipe y Letizia han sido recibidos en Bruselas por Felipe y Matilde de los belgas. El objetivo de esta visita es la inauguración de la exposición dedicada a España en Bruselas. Esta es la segunda vez que los Reyes viajan a Bélgica ... este año, ya que en junio presidieron la ceremonia de fin de curso en el Colegio de Europa de Brujas, aunque en aquella ocasión no se reunieron con los monarcas de este pequeño país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app