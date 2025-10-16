Suscribete a
ABC Premium

'En adelante, paz': la villa de Ansó se reivindica con el tratado en vigor más antiguo de Europa y pide su reconocimiento por la Unesco

El llamado Tratado de las Tres Vacas inicia su camino hacia su inclusión dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Ansó celebra un acto con los valles del Roncal y Baretous, que escenifican de nuevo la solución adoptada 650 años atrás

Lanuza, la aldea hundida que sobrevivió al pantano y reflotó

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

Autoridades de los tres valles, navarro, francés y aragonés, han recorrido la villa de Ascó para conmemorar el tratado histórico cerrado hace 650 años
Autoridades de los tres valles, navarro, francés y aragonés, han recorrido la villa de Ascó para conmemorar el tratado histórico cerrado hace 650 años fotos: ramón comet
E. Montañés

E. Montañés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 16 de octubre de 1375 la localidad oscense de Ansó fue el escenario escogido para la signatura de un tratado que a día de hoy sigue en vigor y se reivindica como el más antiguo de Europa. Da la casualidad de que este 2025 ... , todas las miradas del mundo e han dirigido hacia un balneario egipcio donde el pasado lunes se sellaba el acuerdo de paz entre Israel y para la zona de Gaza. Pero 650 años antes, el llamado Tratado de las Tres Vacas, también supo apaciguar un conflicto que duraba décadas y que enfrentaba a franceses y navarros por el aprovechamiento de los pastos y del pastoreo roncalés. Hoy, en una gran fiesta, los vecinos de esta población del Alto Aragón, arropados por un centenar de personas llegadas a este enclave paradisíaco en el Pirineo maño, se han reunido para celebrar aquel grito de 'en adelante, paz' que dejó sin conflictos la zona y que se mantiene en la actualidad, imponiendo el pago perpetuo de tres vacas a los bearneses a cambio del aprovechamiento de los pastos roncaleses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app