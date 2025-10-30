Azcón culpa del riesgo de inestabilidad en Aragón a otra «pinza»: «El Vox que bloquea es el Vox que quiere Pedro Sánchez»

Si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablaba esta semana de la «pinza anticambio» que han formado Vox y PSOE, uniendo sus destinos, para el barón popular y presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, eso es una realidad que se puede ... ver ya en Aragón y que pone en riesgo la estabilidad terrorial. Este jueves, durante otra bronca sesión plenaria de las Cortes autonómicas, les ha acusado, tanto a PSOE como a Vox, de hacer «una pinza» por la que «Aragón tiene un riesgo de bloqueo político».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha preguntado al portavoz autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, si está dispuesto a apoyar a la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, como próxima presidenta autonómica. No es la primera vez que lo hace. «No se atreve a decir si quiere o no elecciones, pero tarde o temprano tendrá que contestar«, ha dicho Azcón durante el pleno, que ha avisado a Nolasco de que antes o después tendrá que decidir «a quién va a elegir».

Además, lejos de acercar posturas tras el órdago lanzado a cuenta de un trabajador eventual en las Cortes de Vox, ha advertido a Nolasco de que «si en Vox vuelve a haber un asesor» que haga «declaraciones racistas e incompatibles con la democracia» volverá a pedir su cese, en alusión al cese del asesor del grupo parlamentario de Vox Marcos Francoy, este mes de octubre.

Por otro lado, ha asegurado que la líder del PSOE regional, «la portavoz de las mentiras», Pilar Alegría, está «ausente» mientras el Grupo Socialista «se rompe las palmas de aplaudir». Eso, aunque el PSOE aragonés se encuentra, en su opinión, en «la división absoluta, la desunión».

Azcón también ha opinado que los socialistas «no tienen equipo ni una alternativa, su única alternativa es defender a Pedro Sánchez», cuyo Gobierno busca «comunidades de primera y de segunda».

Se ha quejado de que el portavoz socialista, Fernando Sabés, le llame «macarra» político y le ha preguntado si el PSOE pide «un giro hacia la corrupción, hacia el dinero negro», afirmando que los socialistas «están rodeados de corrupción y de miseria», tildando de «vergüenza» que «se pague desde empresas públicas a prostitutas para que les pagaran con dinero de todos los españoles sus juergas privadas».

El presidente autonómico también ha aprovechado para posicionarse en relación a la comparecencia del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso 'Koldo': «Realmente, hoy espero que nos enteremos de qué ocurre con la prostitución que hay alrededor del presidente del Gobierno«.

Repetía su mensaje de que «las elecciones son la última opción, lo que quieren los aragoneses es un Gobierno que siga aumentando las inversiones y siga tratando de mejorar su calidad de vida, y la única alternativa es el PP porque ustedes ni están ni se les espera«. La democracia funciona »con el mínimo común denominador, ponerse de acuerdo respetando los principios y valores«, ha añadido Azcón, haciendo notar que el PP tiene capacidad para llegar a acuerdos con otros partidos «sobre consensos».

«Aragón vive el mejor momento político de la historia reciente, estamos anunciando inversiones que se van a convertir en realidad«, ha asegurado Azcón, mencionando la cifra de 58.000 millones de euros, con proyectos «históricos» que pueden suponer 70.000 millones de euros.

El Gobierno de Azcón está implementando «la mejor política de vivienda» en comparación con la de la legislatura anterior, ha dicho el presidente, quien también ha defendido su gestión de los servicios públicos, preguntándose «cómo vamos a aprobar el presupuesto más alto de la historia y a continuación hacer recortes».

Fernando Sabés, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón efe El Parlamento de Aragón rechaza una PNL del PSOE contra el trasvase del Ebro Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves, en sesión plenaria, una proposición no de ley del PSOE contra "la pretensión de recuperar el trasvase del Ebro a través del denominado Pacto Nacional del Agua del PP" y para descartar "cualquier trasvase del Ebro". En la iniciativa, el PSOE ha defendido la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos prevista en el Estatuto de Autonomía para desarrollar "las actuaciones pendientes en Aragón en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso hídrico", introduciendo IU una enmienda de adición para tener en cuenta la seguridad humana en las obras de regulación. PP y Vox han votado en contra, haciéndolo a favor los restantes partidos. El diputado del PSOE Marcel Iglesias ha pedido "el rechazo unánime al trasvase del Ebro porque la intención de PP y Vox es clara: llevarse el agua del Ebro al Levante, los 1.050 hectómetros cúbicos", toda el agua que se usa para regar los Monegros. "Eso lastraría para siempre el desarrollo de Aragón y de toda la cuenca, y terminaría con el Ebro, sobre el que orbita toda la cuenca", ha continuado Iglesias, señalando que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "reivindicó" este trasvase en Murcia "y Azcón aplaudió". Vox, su socio, defiende ese trasvase, a juicio de Iglesias. La portavoz adjunta del PP, María Navarro, ha dejado claro que "el PP está en contra del trasvase del Ebro y a favor de las obras del Pacto del Agua", también de la reserva hídrica estatutaria. Ha rememorado que el expresidente de Aragón Marcelino Iglesias autorizó una conducción de agua del Ebro a Barcelona "por solidaridad" en 2008. Desde Vox, Santiago Morón ha afirmado que solo Vox tiene "una política clara" en materia hidráulica y que el Gobierno de España aboga por la disminución de las concesiones de agua y "como mucho" acabar las obras ya iniciadas, como las de Santolea. Ha preguntado al PSOE aragonés dónde sobra agua y dónde falta, asegurando que "en Aragón no se aprovecha el agua" y ha defendido la elaboración de un plan nacional del agua y un plan nacional de regadíos. En representación de CHA, José Luis Soro ha apelado al principio de unidad de cuenca, lamentando que el debate "renace periódicamente" y supone "un ataque directo a los intereses de Aragón y a los derechos de los aragoneses" porque "se esconde lo de siempre, el macrotrasvase del Ebro", que responde a un modelo "centralista y extractivista". Ha llamado la atención sobre la intensificación de las sequías por el cambio climático. Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ha rechazado todas las propuestas de trasvase del Ebro, "vivimos en un territorio árido y ha llegado ya la competencia por los usos del agua", mencionando los centros de datos. Ha emplazado a modernizar los regadíos de la margen derecha del Ebro con "métodos de cultivo" más novedosos y ha rechazado "los esquemas faraónicos del siglo XIX". El parlamentario de Podemos, Andoni Corrales, ha rechazado el trasvase del Ebro, también los grandes embalses o más regulación de los ríos, y ha opinado que el PP "tiene un menú a la carta para cada comunidad autónoma". El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha considerado que "es un error" valorar "si sobra agua aquí o en cualquier otro lugar" y ha llamado la atención sobre "la seguridad humana", sobre todo respecto a determinadas obras. "Es hora de hablar de sostenibilidad, de acabar con los trasvases, que son una aberración, y de dejar de entender los recursos naturales como un mero imput más". En el turno del PAR, Alberto Izquierdo ha dicho que falta agua en toda la margen derecha del río Ebro, poniendo el ejemplo de Andorra (Teruel). "En Aragón no sobra ni una gota de agua", ha zanjado.

Azcón ha recordado que ya expuso su proyecto para lo que queda de legislatura en el Debate sobre el estado de la Comunidad. «Frente a todo esto, ustedes lo único que pueden hacer es contarnos mentiras», ha afirmado Azcón, quien ha negado que se hayan cerrado 39 aulas en educación, y ha criticado «la alarma» del cierre de camas en verano en Teruel y del paritorio de Teruel, preguntando: «¿Ha ocurrido algo?».

La oposición que hace el PSOE

Hoy la oposición del PSOE «o se basa en la mentira o no encuentra razones objetivas para criticar a este Gobierno», ha aseverado el presidente de la comunidad, quien ha rechazado «la realidad paralela de que Aragón es un desastre», cuando en realidad «las cosas funcionan». También ha criticado que los socialistas «engañan» en materia de política hidráulica, aunque la gestión del PP «está clara».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la política del anterior Gobierno regional fue «la peor» en materia de vivienda. Ha señalado que el proyecto de la gigafactoría de Figueruelas se está tramitando «en tiempo récord» porque su Gobierno «convierte la inversión en realidad» en automoción mientras que los socialistas «fracasaron».

El PSOE hace «propuestas cero» mientras el Gobierno del PP ha impulsado lo que los socialistas «no hicieron» y se dedican a «seguir mintiendo e inventándose las cosas que pasan en esta comunidad«, ha añadido.