Azcón culpa del riesgo de inestabilidad en Aragón a otra «pinza»: «El Vox que bloquea es el Vox que quiere Pedro Sánchez»
Si Feijóo habló de la pinza anticambio, el presidente aragonés corrobora que es una realidad en esta comunidad
Azcón ve las elecciones como «la última opción» en Aragón tras confirmarse el adelanto en Extremadura
Si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablaba esta semana de la «pinza anticambio» que han formado Vox y PSOE, uniendo sus destinos, para el barón popular y presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, eso es una realidad que se puede ... ver ya en Aragón y que pone en riesgo la estabilidad terrorial. Este jueves, durante otra bronca sesión plenaria de las Cortes autonómicas, les ha acusado, tanto a PSOE como a Vox, de hacer «una pinza» por la que «Aragón tiene un riesgo de bloqueo político».
Azcón despeja la convocatoria de elecciones autonómicas como «la última opción»Érika Montañés
Respeta la decisión de la extremeña Guardiola, pero aún confía en arrancarle un pacto presupuestario a Vox
El jefe del Ejecutivo autonómico ha preguntado al portavoz autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, si está dispuesto a apoyar a la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, como próxima presidenta autonómica. No es la primera vez que lo hace. «No se atreve a decir si quiere o no elecciones, pero tarde o temprano tendrá que contestar«, ha dicho Azcón durante el pleno, que ha avisado a Nolasco de que antes o después tendrá que decidir «a quién va a elegir».
Además, lejos de acercar posturas tras el órdago lanzado a cuenta de un trabajador eventual en las Cortes de Vox, ha advertido a Nolasco de que «si en Vox vuelve a haber un asesor» que haga «declaraciones racistas e incompatibles con la democracia» volverá a pedir su cese, en alusión al cese del asesor del grupo parlamentario de Vox Marcos Francoy, este mes de octubre.
Por otro lado, ha asegurado que la líder del PSOE regional, «la portavoz de las mentiras», Pilar Alegría, está «ausente» mientras el Grupo Socialista «se rompe las palmas de aplaudir». Eso, aunque el PSOE aragonés se encuentra, en su opinión, en «la división absoluta, la desunión».
Azcón también ha opinado que los socialistas «no tienen equipo ni una alternativa, su única alternativa es defender a Pedro Sánchez», cuyo Gobierno busca «comunidades de primera y de segunda».
Se ha quejado de que el portavoz socialista, Fernando Sabés, le llame «macarra» político y le ha preguntado si el PSOE pide «un giro hacia la corrupción, hacia el dinero negro», afirmando que los socialistas «están rodeados de corrupción y de miseria», tildando de «vergüenza» que «se pague desde empresas públicas a prostitutas para que les pagaran con dinero de todos los españoles sus juergas privadas».
El presidente autonómico también ha aprovechado para posicionarse en relación a la comparecencia del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso 'Koldo': «Realmente, hoy espero que nos enteremos de qué ocurre con la prostitución que hay alrededor del presidente del Gobierno«.
Repetía su mensaje de que «las elecciones son la última opción, lo que quieren los aragoneses es un Gobierno que siga aumentando las inversiones y siga tratando de mejorar su calidad de vida, y la única alternativa es el PP porque ustedes ni están ni se les espera«. La democracia funciona »con el mínimo común denominador, ponerse de acuerdo respetando los principios y valores«, ha añadido Azcón, haciendo notar que el PP tiene capacidad para llegar a acuerdos con otros partidos «sobre consensos».
«Aragón vive el mejor momento político de la historia reciente, estamos anunciando inversiones que se van a convertir en realidad«, ha asegurado Azcón, mencionando la cifra de 58.000 millones de euros, con proyectos «históricos» que pueden suponer 70.000 millones de euros.
El Gobierno de Azcón está implementando «la mejor política de vivienda» en comparación con la de la legislatura anterior, ha dicho el presidente, quien también ha defendido su gestión de los servicios públicos, preguntándose «cómo vamos a aprobar el presupuesto más alto de la historia y a continuación hacer recortes».
Azcón ha recordado que ya expuso su proyecto para lo que queda de legislatura en el Debate sobre el estado de la Comunidad. «Frente a todo esto, ustedes lo único que pueden hacer es contarnos mentiras», ha afirmado Azcón, quien ha negado que se hayan cerrado 39 aulas en educación, y ha criticado «la alarma» del cierre de camas en verano en Teruel y del paritorio de Teruel, preguntando: «¿Ha ocurrido algo?».
La oposición que hace el PSOE
Hoy la oposición del PSOE «o se basa en la mentira o no encuentra razones objetivas para criticar a este Gobierno», ha aseverado el presidente de la comunidad, quien ha rechazado «la realidad paralela de que Aragón es un desastre», cuando en realidad «las cosas funcionan». También ha criticado que los socialistas «engañan» en materia de política hidráulica, aunque la gestión del PP «está clara».
MÁS INFORMACIÓN
- Luz verde a la unión de Astún y Candanchú con una telecabina que estará en funcionamiento en 2027
- El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma: Maduro «es una amenaza para el mundo por el narcotráfico y el terrorismo»
- La juez de Huesca desestima que la Generalitat se persone en la causa de Sijena y el informe pericial que solicitó el MNAC
El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la política del anterior Gobierno regional fue «la peor» en materia de vivienda. Ha señalado que el proyecto de la gigafactoría de Figueruelas se está tramitando «en tiempo récord» porque su Gobierno «convierte la inversión en realidad» en automoción mientras que los socialistas «fracasaron».
El PSOE hace «propuestas cero» mientras el Gobierno del PP ha impulsado lo que los socialistas «no hicieron» y se dedican a «seguir mintiendo e inventándose las cosas que pasan en esta comunidad«, ha añadido.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete