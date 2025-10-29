Luz verde a la unión de Astún y Candanchú con una telecabina que estará en funcionamiento en 2027

El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para la unión de las estaciones de Astún y Candanchú mediante una telecabina. Esta infraestructura comenzará la primera fase de su construcción de manera inmediata y contará con ... un presupuesto de casi 30 millones de euros. Prevén que estará en funcionamiento para el inicio de la temporada de esquí de 2027.

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde a la ejecución de las obras, promovidas por Turismo de Aragón, por parte de la empresa Leitner para conectar ambas estaciones con una telecabina que recorrerá 3,5 kilómetros en 12 minutos.

Esta actuación está recogida en el Plan Pirineos y la ejecuta la Mancomunidad Alto Valle del Aragón, con el respaldo de los ayuntamientos. Consideran que permitirá no solo multiplicar las posibilidades de los dos centros invernales implicados durante la temporada de esquí, sino también desestacionalizar la actividad turística y potenciar la oferta estival en la cabecera del valle.

El proyecto consta de tres fases y la primera, con un presupuesto de 29,7 millones de euros (10 millones de fondos europeos, 16,7 del Gobierno de Aragón y tres de la DPH) comenzará de forma inmediata para construir la telecabina y adquirir 24 cabinas para transportar 600 personas a la hora.

En la Fase 1, a partir de 2030, se prevé la construcción de un garaje con capacidad para 48 cabinas y una capacidad de transporte de 1.200 personas a la hora y la Fase 2, prevista a partir de 2035, incluye la ampliación del garaje para 96 cabinas y el transporte de 2.400 personas por hora.

Ejecución de las obras

En cuanto a los plazos de ejecución, se prevé que la obra civil se inicie de manera inmediata para acometer los trabajos previos, que se paralizarán cuando las condiciones climatológicas impidan su ejecución, para continuar en abril de 2026 y acometer el montaje electromecánico en julio de 2026. Todo ello, para que las pruebas se puedan realizar entre septiembre y octubre de 2027, con la puesta en marcha oficial, tras su preceptiva inspección, en noviembre de 2027.

Para la aprobación definitiva del PIGA, la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística ha analizado los documentos del Proyecto de Interés General presentados, así como todos los informes emitidos y alegaciones presentadas durante el procedimiento. Además, dicho proyecto cuenta con los informes favorables emitidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Interior y Emergencias, el Instituto Aragonés del Agua, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y la Secretaría General Técnica del Departamento de Fomento.

La Justicia rechazó el proyecto de telecabina entre Benasque y Cerler La Justicia ha tumbado recientemente el proyecto de la telecabina entre Benasque y Cerler, un «símbolo» en el Pirineo , en palabras de Jorge Azcón, que comenzó sus obras este verano porque la terminal está en zona inundable, las pilonas carecen de estudio geotécnicos y no hay un informe de viabilidad económica. El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Huesca ha anulado el acuerdo de mayo de 2024 que resolvió aprobar definitivamente el proyecto, que requiere de una inversión de 17 millones de euros y cuya puesta en marcha está prevista para el comienzo de la temporada 2026-2027. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Benasque recurrirán la sentencia y continuarán ejecutando la obra.

En el documento de memoria se propone la realización del proyecto en dos tramos y contempla una capacidad máxima de transporte de 2.400 personas a la hora en cada dirección, a una velocidad máxima de 6 metros por segundo y el empleo final de 96 cabinas.