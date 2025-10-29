Suscribete a
Luz verde a la unión de Astún y Candanchú con una telecabina que estará en funcionamiento en 2027

El Consejo de Gobierno ha aprobado la construcción de esta infraestructura de forma inmediata, con la que se recorrerán 3,5 km en 12 minutos

Estación de Astún
Estación de Astún

El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para la unión de las estaciones de Astún y Candanchú mediante una telecabina. Esta infraestructura comenzará la primera fase de su construcción de manera inmediata y contará con ... un presupuesto de casi 30 millones de euros. Prevén que estará en funcionamiento para el inicio de la temporada de esquí de 2027.

