La vuelta de tuerca en el caso del asesor: Vox rompe toda posibilidad de negociar los presupuestos con Azcón

Aboca al partido en el Gobierno a uno de estos escenarios posibles: a la prórroga de las cuentas de 2024, a sacarlas adelante con la oposición o forzar el adelanto electoral

El ya exasesor Marcos Francoy y el diputado autonómico de Vox Fermín Civiac, en una imagen de archivo
ABC / E. M.

El episodio del asesor racista del Grupo Parlamentario de Vox, Marcos Francoy, ha acabado por dinamitar todos los puentes entre el partido de Alejandro Nolasco en Aragón y Jorge Azcón, presidente del Gobierno autonómico y líder del PP regional. El pasado lunes 20 ... de octubre hubo un intento de acercamiento en Madrid con la formación de Santiago Abascal, según informa hoy el 'Heraldo de Aragón', pero el ultimátum lanzado ayer por Azcón acerca de la ruptura de relaciones por el caso de Francoy llevó a Vox a ser él quien consumara el divorcio y a negar toda posibilidad de negociar las cuentas de 2026, lo que aboca a la región a una prórroga de las cuentas de 2024, a la negociación de los populares con la oposición en las Cortes para sacar adelante las cuentas o al adelanto electoral.

