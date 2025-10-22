La vuelta de tuerca en el caso del asesor: Vox rompe toda posibilidad de negociar los presupuestos con Azcón

El episodio del asesor racista del Grupo Parlamentario de Vox, Marcos Francoy, ha acabado por dinamitar todos los puentes entre el partido de Alejandro Nolasco en Aragón y Jorge Azcón, presidente del Gobierno autonómico y líder del PP regional. El pasado lunes 20 ... de octubre hubo un intento de acercamiento en Madrid con la formación de Santiago Abascal, según informa hoy el 'Heraldo de Aragón', pero el ultimátum lanzado ayer por Azcón acerca de la ruptura de relaciones por el caso de Francoy llevó a Vox a ser él quien consumara el divorcio y a negar toda posibilidad de negociar las cuentas de 2026, lo que aboca a la región a una prórroga de las cuentas de 2024, a la negociación de los populares con la oposición en las Cortes para sacar adelante las cuentas o al adelanto electoral.

Vox emplazó al PP a "negociar los presupuestos con quien esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos" como la condición 'sine qua non' que puso Azcón a los suyos. Y añade en un comunicado que, "en un hipotético escenario en el que el Partido Popular solicite el futuro apoyo de Vox para conformar una mayoría que permita la investidura de un presidente y su correspondiente ejecutivo" tras las próximas elecciones, incluirán en esta negociación "el hecho de supervisar y dar el consentimiento a todo personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el Partido Popular".

El presidente Azcón se revolvió al conocer la noticia y señaló este martes por la tarde que el presupuesto autonómico de 2026 es «más importante que un asesor de Vox».

Por la mañana, en el cuartel general de los populares en Zaragoza y en compañía de uno de los vicesecretarios de Génova Elías Bendodo, Azcón había exigido el cese fulminante de Marcos Francoy por publicar en redes sociales mensajes racistas y de apología del nazismo y el falangismo que se habían publicado en las últimas horas. Entre otras lindezas, Francoy denunció que España está sometida a un "reemplazo étnico" y propuso "reemigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos".

Al parecer, la formación de Santiago Abascal le había despedido el mismo lunes 20 por sus comentarios personales y también por una pérdida de confianza durante los últimos meses en el que fuera secretario de Organización de Vox en Huesca, según confirmó en un breve mensaje el partido, pero el órdago del barón zaragozano no gustó nada en sus filas. Se decidió hacer saltar todos los puentes.

Azcón se lo toma como una «pataleta»

Por su parte, Azcón reiteró en un acto vespertino: «Teníamos razón cuando esta misma mañana hemos exigido a Vox que un miembro de su grupo parlamentario, un trabajador de su grupo parlamentario, había hecho unas declaraciones que eran racistas e incompatibles con los valores democráticos y que lo normal era que se expulsara, que se despidiera a ese trabajador de las Cortes de Aragón». Agregó: «Nos han dado la razón y efectivamente ese asesor parece ser que va a dejar de serlo por las declaraciones antidemocráticas y racistas que había hecho. Ante eso, Vox reacciona con una pataleta diciendo que no va a negociar el presupuesto de 2026. Es incomprensible».

Para Azcón, «es una política de niños que porque tengan que echar a un asesor de Vox por haber hecho declaraciones racistas no estén dispuestos a hablar del presupuesto que va a mejorar la vida de todos los aragoneses».

También manifestó que «no tiene sentido, no es comprensible ni tiene ninguna razón de ser» la postura de Vox, indicando que «el presupuesto que va a negociar la vida de los aragoneses no puede estar condicionado a los errores garrafales de Vox ni a los problemas internos que tenga» este partido en Aragón.

«Si creen que el presupuesto de la comunidad autónoma se condiciona en su negociación a un asesor de Vox, cometen un error garrafal: esto significa que Vox comete el error de decir que no va a negociar los presupuestos por condicionarlos a un asesor y van a tener que explicarlo«.

«Yo lo que quiero es seguir aprobando un presupuesto para esta comunidad autónoma y es Vox quien tiene que dar explicaciones sobre por qué un asesor de Vox va a condicionar el presupuesto que va a mejorar la vida de todos los aragoneses», zanjó.

Por su parte, el PSOE aragonés ya ha dejado claro que no apoyará las cuentas autonómicas y su portavoz, Fernando Sabés, tachó ayer de vodevil lo sucedido con el asesor.