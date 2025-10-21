Suscribete a
Desbloquear 17.000 viviendas en una década: el Gobierno de Aragón e Ibercaja desembarcan con todo en Arcosur (Zaragoza)

La DGA se compromete inicialmente a la adquisición de suelo para impulsar mil pisos protegidos, y públicos, en el barrio que está más en expansión en la capital de Aragón

Azcón: «En estos momentos en Aragón estamos 'doing business'»

Firma del convenio para el impulso a 17.000 viviendas en Arcosur fabián simón

D. A.

La ciudad de Zaragoza, la cuarta en población de España, pretende llegar a 800.000 habitantes en diez años. Para ello, la oferta de más vivienda es imprescindible. Y el barrio más en expansión de la capital de Aragón se llama Arcosur.

Noticia Relacionada

A ... partir de ahora, un protocolo va a agilizar la urbanización de este barrio periférico para construir 17.000 viviendas en diez años. Las primeras mil -en lotes de 500- se licitarán en el primer semestre de 2026 y el Gobierno aragonés tiene la intención de adquirir suelo para mil viviendas, para lo que invertirá 20 millones de euros inicialmente.

