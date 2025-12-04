Suscribete a
Sánchez 'cesa' a Zapatero en las relaciones con Junts y pone al cargo a Bolaños para ser más efectivo

Tras admitir incumplimientos con los de Puigdemont, el presidente busca ahora enmendar los errores para tratar de dar aire a la legislatura

Félix Bolaños en el patio del Congreso
Joan Guirado

Madrid

Hasta hoy, Moncloa mantenía una línea roja en la negociación con Junts: que ningún alto cargo del Gobierno negociase directamente con el prófugo Carles Puigdemont. Pero el nuevo escenario político, con Pedro Sánchez dispuesto a hacerse una foto con el 'expresident' en el extranjero, y ... con los siete diputados posconvergentes asentados en la oposición, ha hecho cambiar las cosas. Las amenazas del líder separatista se han consumado y la fragilidad de la legislatura, sin apoyos para prácticamente hacer nada, obliga al jefe del Ejecutivo a tragarse nuevos sapos.

