Alberto Izquierdo (PAR): «El Gobierno de Aragón no tiene que ser quien determine la lengua que se habla en Aragón»

Alberto Izquierdo (Gúdar, Teruel, 1983) comenzó en la política municipal en su pueblo de 73 habitantes donde sigue tras ocho legislaturas. Este empresario del sector agrícola está convencido de que en la provincia, Teruel Existe fagocitó buena parte del respaldo que habría ido a parar al PAR. Por eso, en la conversación con ABC saca la mandíbula cuando aparece el nombre de Tomás Guitarte: «Sin él, no hubiera sido presidente Pedro Sánchez y tal vez no lo sería ahora», recuerda.

Aspira a ser el líder de un PAR que está en pleno hundimiento y sueña con sacarlo a flote, aunque pende de una exigua militancia (mil personas). Si hay XV Congreso 'Bis' no se presentará otra candidatura que no sea la suya y se defiende de quienes le achacan haber estado inmerso en aquel cónclave alegando que él no era un actor importante en la ejecutiva, cuya elección se habrá de repetir.

¿Por qué la comisión del PAR pide al juez una aclaración de sentencia?

El juez dice que se celebre la asamblea acorde con los estatutos vigentes en el XV Congreso según los cuales para participar en los órganos del partido tienes que ser militante de pleno derecho y eso significa estar dado de alta y pagar la cuota. Nosotros lo que decimos es que en el congreso participen las personas que forman parte del Partido Aragonés. Lo lógico es que se marquen unas normas para volver. Ahora mismo sería un poco raro que el futuro o la Ejecutiva del PAR lo decidiesen, por ejemplo, ediles que pasaron al PP. La sentencia no significa que el tiempo vuelve atrás y vuelven a ser militantes por arte de magia.

Por eso se plantea la petición al juez de aclaración y la comisión organizadora va a seguir andando. Nosotros pedimos que se celebre un congreso lo antes posible, por una cuestión económica, el partido necesita hacer una planificación económica, tener una nueva dirección y hacerse cargo de la cuestión económica que, por otra parte, está absolutamente maltrecha. Y también política: el PAR tiene que sobrevivir a las personas, a los conflictos porque no se puede impedir la participación política de una fuerza en la vida política, o sea, ¿qué pasaría si mañana hubiese elecciones, se podría presentar el PAR? Lo que necesitamos y pedimos es celeridad.

¿Qué tiempos manejan?

Tenemos que repetir el congreso como muy tarde en junio, la clave es que se celebre. Si nuestra candidatura es la elegida convocaremos un nuevo congreso por higiene democrática para octubre de 2026 con el objetivo de la refundación ideológica y programática del PAR, con la opción de que todo el mundo pueda volver y lograr liderazgos territoriales en Aragón.

Cuando dice la opción elegida, si es la única... ¿O cree que el militante, Xavier de Pedro, que denunció el amaño, aspirará a liderar el PAR?

No, estoy seguro de que no se presentaría. De Pedro ha dicho abiertamente que no se presentará. Yo vería lógico que se presentase a la presidencia, pero si no lo hace después de haber bloqueado y perjudicado al PAR, a qué intereses está obedeciendo. Es decir, en defensa de sus derechos y tiene todo el derecho, esgrime que para él las cosas no se hicieron bien e inicia un proceso contencioso, que dura tres años y que al final se resuelve. Hasta 32 acciones judiciales ha presentado contra el PAR, lo ha paralizado y para qué. Es algo que él debería explicar.

¿A quién interesaba retirar a Aliaga?

Yo creo que a nadie y a todo el mundo. Aliaga no fue capaz de leer lo que su partido estaba sufriendo. La retirada de Aliaga se produjo con parálisis total del partido a seis meses de unas elecciones, un partido que no estaba preparando la campaña ni presentando candidaturas. Si Aliaga hubiese seguido, el PAR no se hubiese presentado a las últimas elecciones, es mi opinión.

¿Qué significa ser aragonesista?

Es una forma de entender el papel de Aragón en España, defender a Aragón de una forma realista, que no es una comunidad al uso, tiene derecho foral propio, estatus histórico. Es ser de centro, moderado, gobernar para todos y trabajar para que todos los aragoneses tengan las mismas oportunidades. Eso sí, sacando a Aragón del vagón de los torpes. No entendemos por qué Aragón tiene que estar negociando la financiación autonómica como todas cuando tiene su estatuto un artículo, el 108, que le permite tener una relación bilateral con el Estado. ¿Por qué Aragón no está explotando sus potencialidades y sigue apartándose y formando parte del vagón de los torpes? Porque los gobiernos de Aragón, unos y otros, han sido poco ambiciosos; por eso reclamamos la creación de una Hacienda foral propia porque tenemos derecho a ella. Eso es ser aragonesista, defender los intereses de Aragón y la equidad en los servicios públicos; tenemos un estatus distinto, ni mejor ni peor, al de otras comunidades autónomas y lo tenemos que explotar.

¿Qué posición tiene el PAR respecto al reparto autonómico de menores inmigrantes?

La ley hay que cumplirla. No entendemos por qué una comunidad autónoma como Cataluña puede decidir el número de menores inmigrantes que debe albergar. ¿Aragón puede elegirlo? La ley dice que no. Nosotros defendemos que los acuerdos de Estado son acuerdos de Estado y tienen que tener unos criterios, igual que la financiación se reparte con esos criterios, lo mismo. Alguna explicación habrá: la explicación es que Cataluña recibe lo que quiere porque Junts, un partido bastante xenófobo, ha decidido que a Cataluña no van a entrar más menores. Y como el Gobierno de España necesita los votos de Junts para mantener la mayoría se llega a un acuerdo que rompe los parámetros de respeto y equidad entre comunidades.

Estamos de acuerdo en albergar a los menores inmigrantes, claro que sí, hay que ser solidarios y Canarias tiene un problema de saturación muy serio. Pero Cataluña no está por encima de la ley, aunque parezca que sí.

Y respecto al catalán, ¿cuál es la posición del PAR?

Es un debate que se tiene que tener y que tiene que resolver el propio territorio. No tiene que ser el Gobierno autonómico el que determine la lengua que se hable en Aragón. Hasta ahora se ha cometido algún error histórico, hemos defendido la no catalanización de las instituciones, que es lo que se ha intentado por parte de la Generalitat, y lo que hemos vivido cuando hasta en los libros de Historia el Reino de Aragón se llama Reino catalano-aragonés, pero también entendemos que hay una sensibilidad en los territorios. ¿Qué piensan en la comarca del Matarraña, los vecinos de Valderrobres, o en la Litera, vecina de Lérida? El Gobierno de Aragón tiene que abrir un proceso de audiencia pública con los territorios. ¿Por qué tienen que opinar las lenguas que se hablan en Aragón los vecinos de Zaragoza? Donde yo vino no se habla otra lengua que el castellano; qué sentido tiene que yo opine sobre lo que se habla en La Litera, donde sí hay una mezcla lingüística. En Valderrobres hay gente que dice que habla en castellano y en catalán. Pero no se pueden meter por la puerta de atrás símbolos para confundir a la gente; que se hable catalán en Aragón ni es bueno ni es malo, es algo real. Ahora bien, que Aragón sea una parte de Cataluña que es lo que algunos pretenden es una perversión histórica y democrática y esta es la diferencia, de lo que hay que hablar. El debate no es la lengua que se habla, sino cómo se utiliza esa lengua para tratar de cambiar los límites territoriales y cambiar la historia.

Usted dice una frase: «Sin el PAR habrá ideologías extremas». ¿Está hablando de Vox o de quién?

Cada vez que el PAR no ha tenido la capacidad de decidir el gobierno, el gobierno ha sido inestable, y me remito a la legislatura del año 2015, cuando el PSOE gobernó con Chunta Aragonesista y Podemos y solo hubo unos presupuestos en toda la legislatura. Inestabilidad, exabruptos… Hoy el PP depende de Vox y no hay presupuestos: inestabilidad, ruptura,… Representamos a la estabilidad y la moderación. Qué tiempos aquellos cuando los aragoneses veíamos como algo lejano que se convocaban elecciones en Cataluña casi cada quince días porque se rompían los gobiernos. Aragón era previsible y estable por el PAR. La llegada de los extremos supone que la certidumbre que las empresas y la sociedad quiere desaparece. ¿Habrá presupuestos en Aragón? Hay gente que dice que sí, que no, si el PAR decidiese aritméticamente, habría presupuestos desde el 1 de gobierno. Porque si no, se rompe el gobierno y se cambia el presidente, pero cuando hay un pacto de gobierno, se cumple.

¿Apoyaría unos presupuestos autonómicos de PP y Vox para 2025?

Depende. Apoyamos la investidura del presidente Jorge Azcón. Siempre que se garantice la equidad en los servicios públicos y no dé pasos atrás en el autogobierno, sean con Vox o sin Vox, los apoyaremos.

¿Cuál es la línea roja para no apoyarlos?

Cualquier retroceso en el autogobierno o la gestión de los servicios públicos desde el Gobierno de Aragón y la entrega de competencias al Gobierno de España. Si deja de ser un gobierno ambicioso en cuanto al autogobierno, el PAR ejercerá la más ferviente oposición.

Alegría por Aragón, Alberto por Aragón. ¿Quién copió el lema a quién?

La marca la ponemos en marcha en las elecciones de 2023. AlbertoXAragón. La sorpresa fue la copia de la candidatura de Pilar Alegría para presentarse en La Zaida, su pueblo, e hicimos público nuestra sorpresa de que si nos copiaban sería que lo estamos haciendo bien.

¿Cómo cree que ha sido la retirada de Lambán?

Por desgracia, las retiradas en política nunca son agradables. Llegamos con ganas de hacer cosas y nunca encontramos el momento de marcharnos luego. La etapa de Lambán termina cuando Lambán pierde las elecciones; yo creo que Lambán ha sido un gran presidente de Aragón y que el tiempo acabará reconociéndoselo y otra cosa es la vida interna de un partido, que es absolutamente distinta. ¿Quién retira a Lambán? Los aragoneses.

La salida de Lambán es una salida natural. La salida interna de su partido es otra cosa: Lambán ha hecho un discurso de que Aragón tenía que tener una voz propia. Pero no han presentado una candidatura alternativa a Alegría, porque la que se presentó se diluye y aparece una alternativa mayoritaria, que es la de Alegría y obtiene casi el 100% de los votos. Lambán ha sido retirado por los electores. Podemos valorar si justa o injustamente.

¿Está dispuesto a negociar con Alegría?

El PAR es un partido libre e independiente y seguro en 2027 hará lo mismo que ha hecho siempre: presentarse a las elecciones para conseguir el mejor resultado posible y luego leer la opinión de los aragoneses. Imagínese usted que Alegría saca 30 diputados y Azcón, 27. Sería la opción más votada por los ciudadanos, habría que hablar con ella. Defendemos siempre facilitar la gobernabilidad y eso significa ayudar a gobernar al que ha elegido la ciudadanía. En Aragón siempre ha sido presidente el partido que ha ganado las elecciones. Históricamente ha habido necesidad de pactos en Aragón. Azcón no tuvo mayoría absoluta para gobernar y tuvo que pactar con Vox.

Si el PSOE saca más votos sería contra todo pronóstico, pero entendemos que hay que hablar con todo el mundo. Ahora mismo tampoco teníamos la necesidad aritmética de apoyar a Azcón, pero lo hacemos en pro de la estabilidad.

Aragón va como un tiro, según los proyectos empresariales. Como una moto, que diría Pedro Sánchez. ¿O es solo Zaragoza la que va como un tiro, porque por ejemplo no hay centros de datos en Teruel?

El presidente Azcón está haciendo un buen trabajo. Está sabiendo leer la realidad del futuro en el mundo. Los centros de datos no es algo que llegará, es que ya están aquí y no es algo que haya conseguido exclusivamente este Gobierno, sino que es también del presidente anterior y Azcón lo ha sabido entender y seguir impulsando. ¿Por qué llegan las grandes industrias al resto de Aragón y no a Teruel? Hoy existe un Aragón a dos velocidades. ¿Por qué se está quedando atrás la provincia de Teruel? Porque fundamentalmente la provincia de Teruel judicializa todos los expedientes de las grandes empresas que llegan a la provincia. ¿Y quién lo hace? Teruel Existe, una opción política que convirtió al presidente Sánchez en presidente. Ahora se nos olvida, porque ahora pactan en la Diputación de Teruel con el PP, pero sin Tomás Guitarte, Pedro Sánchez nunca hubiera sido presidente de España y tal vez ahora no lo sería. Esto hay que ponerlo encima de la mesa. Teruel Existe y su movimiento social, sus marcas blancas, lo que hacen es judicializar cada expediente que llega: lo han hecho con el Clúster del Maestrazgo, la línea de electrificación Mezquita-Platea... y un responsable de Teruel Existe publica un artículo en el que aún dice que «habrá que ver» lo que conllevan los centros de datos... Teruel se ha convertido en una zona negra para los inversores y empresas. La gente cuando invierte en un territorio no quiere invertir en hostilidad. Va todo a Zaragoza porque hay energía y de los 10.000 megavatios que han solicitado para su consumo las empresas en España para instalarse en el año 2024, 3.500 son en Aragón. El 35% de todas las empresas que solicitan instalarse lo hacen en Aragón, ese dato es demoledor. Pero de esos 3.500 solo 150 van a Teruel, 100 a Andorra y 50 a Mezquita, y aun así, Teruel Existe arroja el miedo a la sociedad diciendo que esto será el fin... La tecnología del desarrollo nunca ha sido el fin. «Solo lo traen aquí porque es mala», es el discurso que manejan aprovechándose de los miedos de la sociedad. Ese daño ha convertido a Teruel en un desierto empresarial. En Huesca y Zaragoza están funcionando las cosas muy bien, pero en Teruel no.

Vaya paradoja: ¿está usted diciendo que el partido que se formó para defender el progreso de Teruel impide el progreso de la provincia?

Los datos me avalan. Los que se presentaron con el mayor respaldo político y dándoselo al presidente del Gobierno qué han conseguido para la provincia, compárelo con lo que ha conseguido Junts (16.000 millones de condonación); pero qué proyecto nuevo ha llegado a Aragón por el apoyo incondicional a Sánchez, qué proyecto que se pueda tocar.

Criticamos a Junts porque consiguen objetivos políticos inmediatos, pero qué ha conseguido Teruel Existe y, en cambio, cuántos contenciosos y manifestaciones han hecho en contra de inversiones empresariales. Qué han traído a Teruel y qué han creado. Se oponen a absolutamente todo. Aprovechándose de los miedos de la sociedad lo único que están haciendo es bloquear el crecimiento de la provincia de Teruel: quieren más servicios para la provincia de Teruel, pero no quieren más población. Quién entiende eso.

Mil militantes. El PAR está en riesgo claro de desaparición si no se hace un congreso rápido.

Al PAR se le ha dado por muerto muchas veces. Al PAR lo salvará el aragonesismo y la gente que cree en ello; puede que el PAR desaparezca, pero lo que no va a desaparecer es el aragonesismo encarnado en la figura que sea y lo hará con mucha fuerza en 2027.

¿A qué político admira?

A Adolfo Suárez, un político de referencia. Y cómo no voy a admirar a Hipólito Gómez de las Roces. Cuando yo llegué al PAR en 2023 ya solo tenía 9 diputados, iba ya hacia abajo después de la época dorada de Gómez de las Roces.