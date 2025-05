Azcón no subirá impuestos a los centros de datos en Aragón: «Sería nuestro mayor error»

El aterrizaje en Aragón de centros de datos no encontrará frente a él ninguna resistencia fiscal. El presidente del Gobierno autonómico no quiere levantar un muro de impuestos o un infierno de trabas impositivas que niegue a las multinacionales la opción de instalarse en esta tierra. Así lo ha dicho Jorge Azcón este viernes, en el I Foro Caja Rural de Aragón.

Azcón ha destacado las «oportunidades que va a traer la implantación de estas empresas» y ha considerado que «el mayor error que podríamos cometer es ponerles impuestos» para que se ponga en marcha un entorno fiscal como en otras comunidades autónomas: «Es importante que ese dinero que obtienen las empresas se utilice para seguir creciendo, en lugar de destinar una parte importante al fisco».

Azcón ha departido durante este encuentro con el director general de la entidad cooperativa de crédito, Luis Ignacio Lucas, y ha apostado por la necesidad de invertir con urgencia en las redes de transporte de energía: «Si no las mejoramos, nos perderemos una de las revoluciones tecnológicas más importantes». El barón popular ha abogado, durante su intervención, por «permitir la entrada del capital privado en el sistema energético». «No puede ser que cuando la economía se electrifica, que cuando ha habido un cambio sustancial en la necesidad de energía en nuestro país con la llegada de las nuevas tecnologías, sigamos teniendo un límite tan bajo para invertir en el sistema eléctrico. Es absolutamente imprescindible que el Ministerio de Transición Ecológica tramite el plan quinquenal de inversión de red eléctrica, un plan que sea justo con nuestra comunidad autónoma y que incremente la inversión en la red eléctrica«, ha defendido.

Alejado del debate sobre energía nuclear sí o no, el presidente ha defendido la importancia de las energías renovables y de otras alternativas dentro del mix: «Las energías renovables en España han significado una reducción increíble en el precio de la energía en España. El incremento de producción de energía renovable fotovoltaica y eólica es lo que explica la diferencia en el precio medio de la energía que hoy tenemos con Alemania, con Holanda o con Gran Bretaña. Solo si seguimos apostando por la energía renovable seguiremos siendo competitivos y atraeremos industrias como los centros de datos. Pero apostar por energía renovable no significa que dejemos de apostar por ninguna de las otras energías que tiene el mix«.Además ha subrayado la importancia de consumir la energía donde se produce: »No solamente por una cuestión de eficiencia, sino de racionalidad del sistema de la red de transportes. En Aragón, hoy exportamos el 56% de la energía que se produce aquí. Si en lugar de exportar la energía que se produce en Aragón somos capaces de consumir la energía que generamos, no solamente estaremos añadiendo valor añadido a nuestra economía, sino que además estaremos contribuyendo a que el sistema sea más robusto y a que el sistema sea más eficiente. Porque todos los costes de traslado de esa energía son costes que penalizan en el sistema«.

«Es absolutamente imprescindible apostar por el almacenamiento de energía. Las energías renovables tienen ventajas en lo que tiene que ver con el coste, pero tienen, como todo el mundo sabe, un problema. Y es que hay que consumirlas al mismo tiempo al que se producen. Y hoy, para almacenarlas, hay dos tecnologías, los bombeos reversibles y las baterías. La apuesta por las baterías va a llegar porque el cambio en el precio va a ser espectacular, está siendo espectacular y eso se va a acelerar en los próximos años«, ha razonado. En cualquier caso, »el Gobierno de la nación tiene que desbloquear los proyectos de bombeo reversible que hay en nuestra comunidad y que significarían un diferencial increíble para Aragón a la hora de abaratar todavía más el coste de la energía«.

Las restricciones a las universidades privadas también perjudica a las menos pobladas Azcón ha protestado porque considera que las restricciones a las universidades privadas anunciadas por el Gobierno de España perjudican a las comunidades autónomas menos pobladas, como Aragón. «Es un error», y ha defendido la creación de nuevas titulaciones tecnológicas, «fruto de la transformación que estamos viviendo», y que se puedan poner en marcha con celeridad. «Si hubieran puesto hace unos años los nuevos requisitos la Universidad San Jorge no sería una realidad, no podría existir. ¿Quién duda hoy de que la USJ es un éxito de nuestro sistema educativo?«, se ha preguntado. También ha dicho que «los requisitos que ahora trata de imponer el Gobierno de España a las universidades privadas hace que esas universidades sean, en la práctica, inviables, y mucho más en aquellas comunidades que no tenemos la población que tienen Cataluña, Madrid o Andalucía» porque «si te exigen un número mínimo de alumnos, en Andalucía o Madrid va a ser viable, pero en Aragón hemos necesitado 20 años para acercarnos« a ese número de alumnos. El Gobierno de Aragón seguirá apostando por grados como los de biomecánica y matemáticas, también el de ingeniería informática, donde se ha incrementado el número de plazas en 60. Ha hecho notar que «se podían haber tomado estas decisiones hace cinco años» y ahora «la necesidad de transformar el sistema educativo hacia un perfil más tecnológico es una necesidad imperiosa«.

Asimismo, ha recordado, «hay que apostar por las interconexiones de Aragón con Francia no solamente porque acabamos de sufrir un apagón y la interconexión acabe con el concepto de isla energética y nos vaya a permitir un sistema que creíamos que era robusto pero que hemos visto que no es tanto, sino porque, cuando se habla de interconexiones, se habla de abaratar el precio de la energía. Más interconexión va a significar energía todavía más barata«.

«Los votos de Moncloa»

El presidente del Gobierno de Aragón también ha afirmado, en otro orden de cosas, que «no puede ser que las necesidades que tiene una comunidad autónoma como Aragón estén supeditadas a los votos que necesita La Moncloa para seguir ocupando el poder«, advirtiendo de que »esto tiene un impacto directo en los Presupuestos Generales del Estado y en las necesidades que tiene nuestra Comunidad Autónoma«.

En el foro celebrado en la sede de la entidad cooperativa de crédito, el jefe del Ejecutivo autonómico ha criticado que también con el decreto ley de aranceles aprobado este pasado jueves en el Parlamento se vaya a beneficiar a Cataluña. «Va a haber una comunidad autónoma que tendrá muchas más ayudas: lo vemos con el sistema de financiación, con el reparto de menores inmigrantes, con la distribución de los Presupuestos Generales del Estado y de las infraestructuras, y eso es un problema fundamental porque nos afecta directamente, tiene un impacto directo en las necesidades de infraestructuras que tiene nuestra comunidad», ha protestado.