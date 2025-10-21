Vox cesa al asesor en las Cortes por sus mensajes racistas para no consumar el divorcio con Azcón

Pacto Verde, inmigración y desencuentros por la tolerancia y 'mano blanda' ante cierto tipo de mensajes. Las grietas que separan a Vox y PP desde que gobernaran juntos once meses en Aragón y pactaran presupuestos autonómicos en 2024 parecen ahora casi insalvables. Esta mañana ... amenazaban con ruptura total, por la que se escapaba toda posibilidad de negociar los Presupuestos autonómicos de Aragón para el próximo 2026. Pero el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha dado un paso importante para tratar de allanar ese camino, con un movimiento que para el presidente de Aragón era inexcusable si se quería seguir hablando: cesar al asesor de los siete diputados regionales de Vox en el hemiciclo autonómico que había difundido mensajes de corte racista, Marcos Francoy.

El presidente de Aragón y barón regional del PP, Jorge Azcón, ha afirmado en una rueda de prensa ofrecida esta mañana de martes en el cuartel general de los populares aragoneses que no negociaría ni tendría relaciones con los de Alejandro Nolasco a menos que el asesor parlamentario no dimitía o se le cesaba de modo fulminante. Azcón ha considerado «intolerables e incompatibles con la democracia» los comentarios vertidos por Francoy que entre otras muchas lindezas venera la simbología nazi y arremete contra el origen argentino de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. Muy poco tiempo después se ha conocido la cesión de Vox, aunque este partido señala que ya fue ayer lunes cuando se conminó a cerrar la cuenta de Francoy y pidió su abandono como asesor.

Francoy y el diputado Civiac ep

En un escueto mensaje a los medios de comunicación este martes, el Grupo Parlamentario de Vox-Aragón indica: «Este lunes se tomó la decisión de prescindir de los servicios de Marcos Francoy como asesor«. Se ha conocido, no obstante, apenas una hora y poco después del ultimátum lanzado por Azcón en compañía hoy en Zaragoza de Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP.

Los del navarro Alejandro Nolasco se han mantenido en su línea desde que saltara la polémica por esos mensajes difundidos en redes y siguen desvinculando las opiniones personales vertidas por Francoy en su cuenta personal del posicionamiento del partido y/o el grupo parlamentario en La Aljafería. Francoy no es cargo electo de la formación liderada por Santiago Abascal, repiten en el grupo.

Según informó el 'Diario Socialista', Francoy republicó mensajes en los que se puede ver un busto de José Antonio Primo de Rivera bajo el mensaje "lo volveremos a intentar", otra con el falangista Ramiro Ledesma haciendo el saludo fascista y el lema "Día de la raza" o un soldado nazi pintando una estrella de David. Llama a "reemigrar a todos los no españoles de sangre" o acusa a los extranjeros de intentar "sustituir étnicamente" a la población española, entre otros mensajes.