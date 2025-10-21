Suscribete a
Vox cesa al asesor en las Cortes por sus mensajes racistas para no consumar el divorcio con Azcón

El presidente aragonés y líder del PP regional había lanzado un ultimátum acerca de la ruptura de las negociaciones con la formación de Alejandro Nolasco si no despedía a Marcos Francoy

Azcón rompe relaciones con Vox por los mensajes racistas de un asesor en redes: «O se va o no volveremos a hablar»

Marcos Francoy, hasta ahora asesor de Vox en las Cortes de Aragón, a la izquierda. Junto a Santiago Abascal y Femín Civiac, presidente de Vox en Huesca y uno de los siete diputados que la formación tiene en la Cámara Baja autónomica
Érika Montañés

Pacto Verde, inmigración y desencuentros por la tolerancia y 'mano blanda' ante cierto tipo de mensajes. Las grietas que separan a Vox y PP desde que gobernaran juntos once meses en Aragón y pactaran presupuestos autonómicos en 2024 parecen ahora casi insalvables. Esta mañana ... amenazaban con ruptura total, por la que se escapaba toda posibilidad de negociar los Presupuestos autonómicos de Aragón para el próximo 2026. Pero el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha dado un paso importante para tratar de allanar ese camino, con un movimiento que para el presidente de Aragón era inexcusable si se quería seguir hablando: cesar al asesor de los siete diputados regionales de Vox en el hemiciclo autonómico que había difundido mensajes de corte racista, Marcos Francoy.

