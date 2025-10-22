Vox-Aragón acusa a Azcón de asestarle una «puñalada trapera» con la excusa del asesor racista y le desafía a presentar presupuestos

Vox y PP ya están en una guerra encarnizada en Aragón. Los que fueran socios de gobierno durante los primeros once meses de la legislatura están esta semana más lejos que nunca, y eso después de un agrio debate sobre el estado de la ... comunidad donde ambos líderes -Alejandro Nolasco y Jorge Azcón- se reprocharon hasta la falta de una llamada en el último año y medio. Ahora Nolasco reprocha que esa falta de comunicación se plasmase también en que no se diera una explicación formal a por qué el Gobierno de Aragón no presentó las cuentas autonómicas para 2025 y se vaya a hacer lo mismo en 2026, al menos esta es su tesis. Porque para los de Santiago Abascal, Azcón ha aprovechado un rifirrafe interno, una cuestión de un asesor eventual de un partido, que además ya conocía desde el pasado lunes cuando se reunió en la sede de Vox en Madrid, para montarse un espectáculo, dar una puñalada trapera a Vox y lanzar un órdago mezquino que no aceptan. El divorcio es total, incluso preguntado Nolasco sobre la posibilidad de que el PP diera marcha atrás, ha descartado ese escenario y ha abierto como única puerta la posibilidad de apoyar medidas concretas de los presupuestos en el «hipotético caso de que el PP los presente».

Nos remontamos a lo que ha ocurrido esta semana. En resumen, el cruce de acusaciones se hace más virulento después de que el 'Diario Socialista' publicase unos tuits y comentarios ofensivos, racistas y de apología del nazismo y falangismo de un asesor de confianza del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Aragón. Se llama Marcos Francoy, fue secretario de Organización de Vox en Huesca, formó parte de las listas del partido en las elecciones de 2023 y era personal eventual de los siete diputados que Vox tiene en la Cámara Baja maña. Pero según Vox en los últimos meses se había perdido la confianza en él, y esta situación agravó la crisis. Así que el lunes pactó el despido de Francoy, Azcón se enteró y ayer, en presencia de Elías Bendodo, vicesecretario de Génova en Zaragoza, «se vino arriba ante el jefe y se le calentó la boca» -critica Nolasco-, así que se envalentonó y lanzó el ultimátum a Vox de que no hablaría ni se sentaría a negociar con quien tiene entre sus asesores a una persona con esas declaraciones. Para la vicepresidenta Mar Vaquero, esa «radicalidad» no corresponde al sentir de los aragoneses, que no aceptan «semejantes estridencias», así que se pidió la cabeza de Francoy. Pero Francoy ya había sido cesado un día antes.

En la versión de Nolasco, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa en las Cortes antes de participar en la junta de portavoces semanal, Azcón se montó «un espectáculo» donde escenificó que era Vox el que hacía saltar los puentes de los futuros presupuestos. Cuando «sus jefes Feijóo y Bendodo no le dejan presentar esos presupuestos» y quieren ir a elecciones adelantadas porque las encuestas son favorables al PP. «Sería en Aragón tan fácil como lo que ha ocurrido en Valencia y en Murcia y habría presupuestos; pero aquí no los hay, o por cabezonería del señor Azcón o porque Génova no le deja porque quiere elecciones, pero dudo de que existan esos presupuestos maravillosos que dice Azcón que tienen», ha dicho muy severo Nolasco.

En boca del dirigente navarro, ha sido «una puñalada trapera» aprovechar una cuestión interna como excusa para justificar o ir a elecciones (donde el PSOE se hundiría y el PP podría gobernar solo con PP y Teruel Existe, según la demoscopia más favorable) o para prorrogar los presupuestos de 2024 y culpar a Vox del «clima de inestabilidad» que vive la región sin cuentas en dos años. Por el escenario que sea, Nolasco rompe toda posibilidad de sentarse a negociar con el PP después del «acoso» a su grupo, que en efecto ha disgustado mucho por las formas y por el cómo se produjo en la arena pública, y además condiciona futuros pactos con el PP a «revisar todo el personal eventual y asesores» que tengan los populares, de la misma forma «oportunista» que ha demandado el PP.