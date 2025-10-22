Suscribete a
Vox-Aragón acusa a Azcón de asestarle una «puñalada trapera» con la excusa del asesor racista y le desafía a presentar presupuestos

«Feijóo y Bendodo no le dejan presentar cuentas, quieren un adelanto electoral en esta comunidad», consuma su tesis Nolasco, que no cierra la puerta a abstenerse o apoyar medidas concretas si se presentan «finalmente»

Los giros del caso del asesor

Agosto de 2023, comenzaba la singladura PP-Vox en el Gobierno aragonés
Érika Montañés

Vox y PP ya están en una guerra encarnizada en Aragón. Los que fueran socios de gobierno durante los primeros once meses de la legislatura están esta semana más lejos que nunca, y eso después de un agrio debate sobre el estado de la ... comunidad donde ambos líderes -Alejandro Nolasco y Jorge Azcón- se reprocharon hasta la falta de una llamada en el último año y medio. Ahora Nolasco reprocha que esa falta de comunicación se plasmase también en que no se diera una explicación formal a por qué el Gobierno de Aragón no presentó las cuentas autonómicas para 2025 y se vaya a hacer lo mismo en 2026, al menos esta es su tesis. Porque para los de Santiago Abascal, Azcón ha aprovechado un rifirrafe interno, una cuestión de un asesor eventual de un partido, que además ya conocía desde el pasado lunes cuando se reunió en la sede de Vox en Madrid, para montarse un espectáculo, dar una puñalada trapera a Vox y lanzar un órdago mezquino que no aceptan. El divorcio es total, incluso preguntado Nolasco sobre la posibilidad de que el PP diera marcha atrás, ha descartado ese escenario y ha abierto como única puerta la posibilidad de apoyar medidas concretas de los presupuestos en el «hipotético caso de que el PP los presente».

