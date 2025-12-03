Suscribete a
'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece revelar a espías y políticos infiltrados
Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

El señalamiento a las dos dirigentes se ha producido en la reunión de emergencia convocada por la secretaria de Igualdad en la noche de este miércoles para calmar los ánimos

El PSOE intenta frenar el caso Salazar con una reunión urgente tras cinco meses de inacción

Paco Salazar, en una imagen de archivo
Joan Guirado

La reunión convocada de urgencia esta noche en Ferraz para apagar el incendio provocado por las denuncias de acoso silenciadas contra Paco Salazar amenaza con crear un fuego de dimensiones desconocidas en el PSOE. La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, había convocado en la ... noche de este miércoles tras conocerse que se habían paralizado las denuncias contra el exdirigente elegido por Sánchez para sustituir a Santos Cerdán.

