Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

La reunión convocada de urgencia esta noche en Ferraz para apagar el incendio provocado por las denuncias de acoso silenciadas contra Paco Salazar amenaza con crear un fuego de dimensiones desconocidas en el PSOE. La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, había convocado en la ... noche de este miércoles tras conocerse que se habían paralizado las denuncias contra el exdirigente elegido por Sánchez para sustituir a Santos Cerdán.

Según ha podido saber ABC de fuentes presentes en la reunión, tanto la secretaria de Organización, Rebeca Torró, como la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del partido y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que militan en la misma agrupación local que Salazar, han sido señaladas como las máximas responsables de la protección al excolaborador de Sánchez.

A ambas se les ha reprochado que Ferraz hubiera archivado los casos de acoso de Salazar tras darse éste de baja.

Entre las que más ha alzado la voz en esa reunión ha sido Andrea Fernández, exsecretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal.

Este diario ya informaba del 'dique' que los socialistas habían interpuesto a la investigación existente por presunto acoso sexual sobre Francisco Salazar. Acusaciones que dilapidaron su nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización del partido tras haber sido apartado Santos Cerdán el pasado verano, tras las revelaciones de la UCO que dieron con él en prisión. Salazar, cuya contratación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) también está siendo investigada por la UCO, fue repescado por Pedro Sánchez para servirle como asesor en el tramo final de legislatura a través de la consultoría que ha montado junto con el ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno Iván Redondo, como también reveló ABC.