Aragón quiere invertir en Motorland y asegurar el Premio de MotoGP hasta 2031: «No será fácil y costará 12 millones»

El Gobierno de Aragón seguirá invirtiendo en Motorland y reforzando Technopark, en el marco de su plan estratégico, para garantizar la celebración del Gran Premio de MotoGP para el periodo 2027-2031, ha avanzado este jueves el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, quien ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario Socialista en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Manuel Blasco ha atribuido la solicitud de comparecencia del PSOE a que este partido «intenta sacar un poco la cabeza en el Bajo Aragón, especialmente en Alcañiz«, indicando que «ahora tienen una pequeña oportunidad porque Dorna no ha firmado con el Gobierno de Aragón la renovación«. No obstante, Blasco ha enfatizado el compromiso firme del Ejecutivo en renovar, algo que no será una cuestión de poco esfruerzo, ha reconocido, y que costará al menos doce millones de euros.

Ángel Peralta, diputado del PSOE, ha respondido: «Exige al Gobierno justo lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron», añadiendo que una de las causas de que el PP ganara las elecciones municipales de 2023 en el Bajo Aragón fue que «no hubo interés por parte del Gobierno de que hubiera Gran Premio en 2023 y eso ahora tampoco nos beneficia porque un gran premio que hoy está y mañana no está no es una carta de presentación razonable». En 2023 «llega el PP al Gobierno y se compromete con Motorland, pone dinero en el presupuesto», ha continuado el consejero, apuntando que se reasfaltó el circuito, se recuperaron pruebas y se cambió la gerencia.

«Resulta que tiene que venir el Partido Popular para poner al frente a un alcañizano en Motorland acompañando a otro alcañizano en Technopark», ha dicho Blasco, emplazando al PSOE a «trabajar en conjunto» porque «Motorland requiere del apoyo de todos y el Gran Premio requiere apoyo presupuestario del Gobierno».

«Cuando Dorna ve que todo Aragón está detrás del proyecto, las posibilidades de que consigamos una renovación del veintisiete al treinta y uno son más», ha manifestado el consejero turolense, quien ha dejado claro que el Ejecutivo de Jorge Azcón «está plenamente comprometido con el proyecto de Motorland».

El consejero ha comentado que en la actualidad Liberty es propietaria de Dorna y que «la renovación no es fácil», señalando como aspectos en contra que Motorland tiene peores comunicaciones que otros, está lejos del aeropuerto de Zaragoza y de una autovía que le conecte con Barcelona, Levante o Zaragoza. Blasco ha avisado de que «hay países llamando a la puerta, como la India o países árabes que, con la chequera en la mano, están elevando el precio y eso no ayuda». Entre las fortalezas, ha mencionado «la calidad del circuito», las inversiones realizadas, la organización y el personal y la opinión de los pilotos, así como la afición de los bajoaragoneses y la historia de Alcañiz en relación al motor de competición.

Punto crítico

En representación del PSOE, Peralta ha afirmado que «el Gran Premio de MotoGP se encuentra en un punto crítico» porque «a partir de 2027 Aragón podría quedarse fuera del calendario del campeonato, un hecho que ha generado una profunda preocupación en el territorio«.

Ha alertado de «la alarmante falta de compromiso institucional« y «la debilidad política y el desinterés hacia un proyecto que ha sido bandera del desarrollo del Bajo Aragón histórico desde su creación», echando en falta «una estrategia clara o una hoja de ruta para garantizar la permanencia de este evento», tras lo que ha rechazado «las declaraciones ambiguas» de Blasco «dejando abierta la posibilidad de que Aragón pierda definitivamente esta prueba del Mundial de Motociclismo».

Valentino Rossi, en 2017 y en el espectacular e icónico muro del trazado alcañizano afp

«La pasividad mostrada hasta ahora contrasta con el dinamismo y la implicación de los Gobiernos anteriores, presididos por el PSOE, que sí que entendían que Motorland era un proyecto tractor, vertebrador y de futuro para el Bajo Aragón histórico«.

Peralta ha enfatizado que «la celebración anual del Gran Premio de MotoGP en Motorland no es simplemente un evento deportivo», sino «un motor económico de primer orden para el Bajo Aragón, para la provincia de Teruel por extensión, para toda la comunidad: «Su impacto va mucho más allá del fin de semana de la competición».

Ha destacado el «impacto directo» en ingresos por alojamientos, restauración, movilidad, servicios turisticos y contratación de personal eventual, señalando que «decenas de negocios locales hacen el agosto en septiembre, este año en junio».

A la vez, «el impacto indirecto es igualmente importante: La visibilidad internacional del circuito contribuye a la imagen de la marca de Aragón como destino deportivo, turístico y cultural», ha continuado Peralta, observando que «las retransmisiones de MotoGP llegan a más de 200 países, proyectando imágenes de Motorland y del propio Aragón a millones de espectadores».

A partir de 2026 en el aire

El diputado del PP Juan Carlos Gracia Suso, exalcalde de Alcañiz, ha respondido a Peralta que a su partido no le preocupaba la renovación del contrato con Dorna cuando gobernaban, la pasada legislatura, añadiendo que «todo lo bueno que le ha pasado a Motorland no ha venido de la mano del Partido Socialista» y que «todos los bajoragoneses saben que gracias al Gobierno de Jorge Azcón va a haber Campeonato del Mundo el año 2024, el año 2025 y el año 2026».

El parlamentario de Vox Juan Vidal ha expuesto su «especial preocupación por la amenaza de que el Gran Premio de MotoGP desaparezca de Alcañiz tras 2026«, recalcando que »Motorland es un circuito de referencia mundial, que genera 47 millones de euros anuales y es vital para el empleo y el turismo en el Bajo Aragón«. »Esperamos que este plan sea mejor que el del Gobierno del señor Lambán, cuando abandonó el proyecto de las Olimpiadas de invierno de Jaca a favor de Cataluña«.

La diputada Isabel Lasobras, en representación de CHA, ha indicado a su vez que «el Gobierno de Aragón ha destinado durante año cantidades millonarias de recursos públicos« y ha sido clara: «No nos podemos permitir seguir atrapados en una narrativa basada exclusivamente en el brillo momentáneo de un evento de un fin de semana».

Para el diputado de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, es necesario llegar a «puntos de encuentro, acuerdos» y ha tildado de «relevante» que Liberty haya comprado el 80% de Dorna «porque supone un cambio en la dirección de la empresa y de su estrategia», de forma que la nueva propiedad buscará «mercados más lucrativos dispuestos a pagar mayores cánones que el mercado europeo«.

En el turno de Podemos, Andoni Corrales ha espetado a Blasco: «No hay nada y, si lo hay, a doblón». Ha defendido la gestión del anterior Gobierno cuatripartito para que Motorland «fuese más que un circuito de pruebas profesionales unos pocos días al año» y llevó a cabo varias actuaciones, como desplegar una red 5G.

47 millones de euros anuales genera el circuito Motorland de Alcañiz, en el Bajo Aragón turolense

Desde IU, Álvaro Sanz ha llamado la atención sobre «la falta de horizonte de viabilidad» de Motorland y ha mostrado su preocupación porque «no hay una vinculación, una energía clara, entre Technopark y Motorland». Ha propuesto hace un estudio riguroso sobre las repercusiones económicas del circuito y elaborar un plan de medidas para garantizar la viabilidad económica de la Ciudad del Motor, exigiéndole «seriedad».

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha señalado que «hay un problema» en torno al Gran Premio de MotoGP, ofreciendo el apoyo de su partido para resolverlo: «Gaste usted lo que haga falta para que el Gobierno de Aragón garantice ese gran premio«, pero «con mesura».