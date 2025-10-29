Suscribete a
La juez de Huesca desestima que la Generalitat se persone en la causa de Sijena y el informe pericial que solicitó el MNAC

El museo catalán había pedido al Juzgado que el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que depende del Ministerio de Urtasun, interviniese con un proyecto de conservación que evaluase el cambio de ubicación de las obras

El Real Monasterio de Santa María de Sijena, en el municipio oscense de Villanueva de Sijena
Érika Montañés

Dos decisiones del Juzgado número 2 de Huesca se han conocido este miércoles 29 de octubre, facilitadas por el Gobierno de Aragón, que se satisface de que la magistrada Rocío Pilar Vargas haya rechazado, por un parte, la petición del Museo Nacional de ... Arte de Cataluña (MNAC) para que el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) elabore un informe pericial consistente en un proyecto de conservación sobre el cambio de ubicación de las pinturas de Sijena expuestas en la sala 16 de dicho museo. De la oportunidad de este informe llegó a hablar en una entrevista reciente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. 

