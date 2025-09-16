Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
0
0
O. Marsella
O. Marsella

Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 1 Martes 16/09 21:00h. Árbitro Irfan Peljto. Estadio Santiago Bernabéu.

Fútbol

Real Madrid - Marsella, estadísticas del partido de la Liga de Campeones

LIGA DE CAMPEONES

Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Real Madrid - Marsella de hoy

Real Madrid - Marsella, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-2-3-1
  1. Courtois
    Portero    1
  2. Trent Alexander-Arnold
    Defensa    12
  3. Militão
    Defensa    3
  4. Dean Huijsen
    Defensa    24
  5. Álvaro Carreras
    Defensa    18
  6. Valverde
    Centrocampista    8
  7. Tchouaméni
    Centrocampista    14
  8. Franco Mastantuono
    Centrocampista    30
  9. Arda Güler
    Centrocampista    15
  10. Rodrygo
    Centrocampista    11
  11. Kylian Mbappé
    Delantero    10
1
1232418
814
301511
10
1
3252833
1923
101722
97
O. Marsella

MAR

Entrenador:
Roberto De Zerbi4-2-3-1
  1. 1Gerónimo Rulli
    Portero
  2. 32Facundo Medina
    Defensa
  3. 5Leonardo Balerdi
    Defensa
  4. 28Benjamin Pavard
    Defensa
  5. 33Emerson Palmieri dos Santos
    Defensa
  6. 19Kondogbia
    Centrocampista
  7. 23Pierre-Emile Højbjerg
    Centrocampista
  8. 10Mason Greenwood
    Centrocampista
  9. 17Matt O'Riley
    Centrocampista
  10. 22Timothy Weah
    Centrocampista
  11. 97Aubameyang
    Delantero
Estadísticas
0%Real MadridRMA
0%MARO. Marsella
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

0
