Muy mal partido del colegiado Irfan Peljto. Salvo el primer penalti, que sí pitó correctamente, en las demás jugadas importantes falló o tuvo que ser ayudado por el VAR.

Tampoco estuvo afortunado en el aspecto disciplinario. Perdonó varias tarjetas amarillas muy claras y estorbó ... mucho en el desarrollo del juego de los participantes

El colegiado bosnio no ha estado a la altura del encuentro. Debe mejorar mucho, o pocos partidos más va a dirigir en Europa.

Minuto 27: Penalti que sancionan a favor del Real Madrid por zancadilla a Rodrygo. Kondogbia mete la pierna para intentar tocar el balón, no lo hace y, en efecto, derriba al jugador madridista.

Minuto 32: Piden penalti por mano de Militao en el área. No se sanciona. Es un tiro lejano y el balón da en el brazo pegado al cuerpo del defensor. Bien arbitrado.

Minuto 54: Intenta disparar Mbappé a portería, pero el defensor Valerdi entra con la plancha e impacta con el pie del delantero. No se sanciona nada. Error claro del colegiado. Lo que sería tiro libre indirecto, por juego peligroso, al haber contacto y dentro del área se debió sancionar con penal y tarjeta amarilla.

La acción sobre Mbappé en el área del Olympique.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bUoz5xJVTO — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

Minuto 68:. Con el juego parado, Carvajal y Rulli se encaran. Al portero del Marsella se le lee decir al lateral madridista: «la concha de tu madre». El madridista le da con la cabeza en la cara voluntariamente. El árbitro no le expulsa. Se equivoca, porque el cabezazo es roja. El VAR le llama, corrige bien, y el árbitro expulsa a Carvajal.

La acción del penalti por mano que transformó Mbappé para poner el 2-1.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Q3PCXy2cNM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

Minuto 79: Vinicius se interna del área y Facundo Medina se tira al suelo y le rebaña limpiamente la pelota, que luego le golpea en su mano izquierda despegada del cuerpo. El árbitro señala penal a favor del Madrid. Se equivoca. El balón viene rebotado claramente de la propia acción del defensa, que además no saca provecho.