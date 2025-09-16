FÚTBOL / LIGA DE CAMPEONES
El uno por uno del Real Madrid - Olympique de Marsella: el error juvenil de Carvajal lo puso más difícil
Mbappé fue el héroe del conjunto blanco, Rulli el MVP del partido y salvador de los franceses, y Carvajal la nota negativa al ser expulsado por propinarle un cabezazo al meta argentino
Mbappé castiga la pillería de Rulli
El Real Madrid sumó tres puntos en su debut en la Liga de Campeones tras superar el Olympique de Marsella en un encuentro de lo más entretenido, en el que pudo golear en la primera mitad y vio en peligro el resultado al verse en ... inferioridad en la segunda. Este es el uno por uno del debut europeo del conjunto blanco.
Mbappé
No dejó de intentarlo, se topó con un gigante Rulli que evitó más goles en su cuenta y fue el héroe con dos tantos de penalti.
Carvajal
Actuación desapercibida del lateral hasta su absurda autoexpulsión por propinarle un cabezazo a Rulli.
Mastantuono
Su zurda dejó las jugadas más bonitas de la noche, con caños y paredes, pero desapareció con el paso de los minutos.
Rodrygo
Partido a chispazos. Provocó el primer penalti y dejó muestras de mejoría, aunque se le acabó la energía demasiado pronto.
Militao
Inseguro. Sin criterio con balón y superado con en demasiadas ocasiones por los atacantes franceses.
Rulli
El mejor del partido. Una exhibición con trece paradas, algunas increíbles, para mantener a los suyos en el partido.
Tchouaméni
El líder de la efectiva presión del Madrid y con suficiencia para sostener la medular con constantes recuperaciones y ayudas.
Carreras
Menos presente en ataque, fue el más sólido de la zaga y aguantó de buena manera un difícil duelo como es Greenwood.
Arda Güler
Desubicado y sin peso en el juego, además de perder el balón que supuso el gol del Marsella.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete