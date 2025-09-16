El uno por uno del Real Madrid - Olympique de Marsella: el error juvenil de Carvajal lo puso más difícil

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Madrid sumó tres puntos en su debut en la Liga de Campeones tras superar el Olympique de Marsella en un encuentro de lo más entretenido, en el que pudo golear en la primera mitad y vio en peligro el resultado al verse en ... inferioridad en la segunda. Este es el uno por uno del debut europeo del conjunto blanco.

Mbappé

No dejó de intentarlo, se topó con un gigante Rulli que evitó más goles en su cuenta y fue el héroe con dos tantos de penalti.

Carvajal

Actuación desapercibida del lateral hasta su absurda autoexpulsión por propinarle un cabezazo a Rulli.

Mastantuono

Su zurda dejó las jugadas más bonitas de la noche, con caños y paredes, pero desapareció con el paso de los minutos.

Rodrygo

Partido a chispazos. Provocó el primer penalti y dejó muestras de mejoría, aunque se le acabó la energía demasiado pronto.

Militao

Inseguro. Sin criterio con balón y superado con en demasiadas ocasiones por los atacantes franceses.

Rulli

El mejor del partido. Una exhibición con trece paradas, algunas increíbles, para mantener a los suyos en el partido.

Tchouaméni

El líder de la efectiva presión del Madrid y con suficiencia para sostener la medular con constantes recuperaciones y ayudas.

Carreras

Menos presente en ataque, fue el más sólido de la zaga y aguantó de buena manera un difícil duelo como es Greenwood.

Arda Güler

Desubicado y sin peso en el juego, además de perder el balón que supuso el gol del Marsella.