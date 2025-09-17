Suscribete a
esbozos y rasguños

La belleza del escalope

La belleza del escalope
Javier Aznar

Javier Aznar

Álvaro Carreras es fuerte y formal. Juega siempre concentrado. Sabe leer las jugadas, medir los tiempos y anticiparse. Sin florituras, sin adornos. Pero también sin fallos. Es un valor seguro. Es un escalope con patatas: sabes que nunca te va a fallar. Probablemente no ... te deslumbre ni te vuele el peluquín, pero más de un día te saca del apuro.

