Suscribete a
ABC Premium

fútbol / liga de campeones

Mbappé castiga la pillería de Rulli

Un Madrid de dos caras gana con sufrimiento al Marsella gracias a dos goles de penalti de Mbappé. Por el Marsella marcó Weah

Carvajal vio la roja en el 72 por un mini cabezazo al portero que el argentino exageró para provocar que lo revisara el VAR

Mbappé celebra el gol de la victoria del Madrid
Mbappé celebra el gol de la victoria del Madrid efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer partido de Champions del Madrid no es un partido cualquiera. Menos aún si, encima, es en el Bernabéu. Es como la première de un súper estreno de Hollywood. Ningún protagonista de la película quiere que le quiten su momento de gloria ... en la alfombra roja ni los aplausos cuando los créditos empiezan a aparecer en la pantalla. Cuando a media tarde, Xabi Alonso anunció en Valdebebas que Vinicius estaba fuera del primer once de Champions, el brasileño se dio cuenta, si es que no lo había hecho ya, de que ha dejado de ser Robert Redford (QEPD).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app