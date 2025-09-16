Mbappé castiga la pillería de Rulli

El primer partido de Champions del Madrid no es un partido cualquiera. Menos aún si, encima, es en el Bernabéu. Es como la première de un súper estreno de Hollywood. Ningún protagonista de la película quiere que le quiten su momento de gloria ... en la alfombra roja ni los aplausos cuando los créditos empiezan a aparecer en la pantalla. Cuando a media tarde, Xabi Alonso anunció en Valdebebas que Vinicius estaba fuera del primer once de Champions, el brasileño se dio cuenta, si es que no lo había hecho ya, de que ha dejado de ser Robert Redford (QEPD).

Fue un debut victorioso del Madrid, gracias a un doblete de Mbappé, ambos de penalti, en un partido de dos caras ganado con un jugador menos durante la última media hora. Otro ejercicio de buen fútbol y de sufrimiento. En ese orden, como en Anoeta.

Seis goles en cinco partidos. 🔟🐢



Kylian Mbappé lidera al Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ci3DsswGzh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

La primera mitad fue de esas por las que merece pagar el pastizal que cuesta ver al Madrid en pleno 2025. 45 minutos brillantes de los blancos, manchados por dos errores que le costaron un gol y un susto. Pero tanto antes, como después del inesperado gol de Weah, el Madrid hizo todo lo que un equipo debe hacer para anotarse una goleada. Hasta 10 intervenciones hizo Rulli, más un palo y cinco lanzamientos que se marcharon por línea de fondo Un asedio gracias, sobre todo, al robo en área rival y durante la salida de balón de los franceses.

A los 70 segundos, Mbappé ya había encendido el Bernabéu con una chilena. En el 5, Mastantuono había estrellado un disparo en la madera. Arda probó los guantes de Rulli sesenta segundos después y Kylian hizo lo mismo en el 10. Era un tiovivo de ocasiones, pero sin premio y con el riesgo de pensar que delante estaba un equipo del montón. Y el Marsella es peor que el Madrid, pero no está en Champions porque le tocara el pase en una tómbola.

Noticia Relacionada Xabi Alonso: «No me hubiera ido tranquilo del Madrid si no ganamos la Champions» Rubén Cañizares El entrenador tolosarra no considera que se fuese antes de tiempo del club, en su etapa de jugador, a pesar de que se ganaron tres Champions más en los siguientes cuatro años

En el 22, Güler recibió un pase de Huijsen en la línea divisoria, orientado de espaldas a la portería rival. Greenwood olió la relajación del turco y con medio soplido le quitó la pelota y echó a correr hacia Courtois. Justo lo que hizo también Weah, que se cruzó el campo de una banda a otra para doblar al inglés, ofrecerle línea de pase y fusilar a Courtois. 0-1. Injusto, pero 0-1

El error del turco le dejó tocado. Fue el jugador del Madrid que más pelotas perdió en ese primer acto, una de cada cuatro que tocó, hasta sumar diez. Demasiadas. A su rescate salió el 'boxeador' Kondogbia. En el 28, el mediocentro atropelló a Rodrygo dentro del área. Penalti indiscutible. Lo llevó a la red Mbappé. Disparo duro a la izquierda de Rulli, que no encontró consuelo en el leve roce con su guante derecho. 1-1.

De ahí al descanso, Tchouameni, Mbappé, Guler y Mastantuono volvieron a encontrarse con Rulli. El argentino, en dos ocasiones. La primera en una jugada que él inició en zona de Carvajal, para continuar en la de Rodrygo y acabar en la de Mbappé, soltando un caño antes de que Rulli evitara su remate. Ahí tenía perdón, pero no en la segunda, ya en la prolongación. Solo ante el argentino, le pegó como lo hacen en chupetines.

El Marsella, tras un cuerpo a cuerpo tibio de Militao con Aubameyang, también perdonó el segundo. El gabonés la echó al lateral de la red de Courtois.

Del vestuario salió un Madrid muy fatigado, y no solo físicamente. El equipo se quedó sin ideas y el Marsella empezó a crecer. No tenía nada que perder y la tormenta ya había pasado. La última gota la echó Mbappé en el 50, en un derechazo que rebotó en Pavard y se estrelló en el larguero.

De ahí en adelante, ni siquiera los cambios de Brahim y Vinicius revitalizaron a un Madrid que se quedó con diez en el 72. Justo antes de un córner, Carvajal se picó con Rulli y decidió acabar el rifirrafe con un mini cabezazo que el argentino, como buen canchero, convirtió en asesinato. Error infantil del capitán, que le puso en bandeja al VAR su cabeza.

Así que con uno menos, como tantas otras veces, el Madrid se llevó los tres puntos. Lo hizo gracias a otro penalti, por mano de Facundo. Lo ejecutó igual Mbappé, a la derecha de Rulli. Lo volvió a tocar el argentino, pero con mando blanda. Justicia divina.