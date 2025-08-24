Suscribete a
ABC Premium
Real Oviedo
Real Oviedo
0
0
1ª parte
Real Madrid
Real Madrid

LaLiga EA Sports. Jornada 2 Domingo 24/08 21:30h. Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Estadio Estadio Carlos Tartiere. Canal Ninguna

Directo Fútbol / Liga

Oviedo - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 2

Sigue en directo el Oviedo - Real Madrid, partido de la Liga, domingo 23 de agosto

Oviedo - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 2

Javier Alberca

21:31

Minuto de silencio

En memoria de los bomberos fallecidos al intentar apagar los incendios y, también, en honor a los socios del Real Oviedo que fallecieron la pasada temporada.

21:30

El saque de honor hoy lo hacen dos socios muy jóvenes del Real Oviedo

Elena y Carlos han sido socios de manera ininterrumpida, incluso cuando las cosas iban muy mal en el club.

21:29

Histórico Mastantuono

Con 18 años y 10 días, Franco Mastantuono es el futbolista más joven en ser titular en un partido de LaLiga con Real Madrid desde 2005 hasta la fecha.

21:28

'Desde 1926, Real Oviedo rechaza imitaciones'

El tifo que lucen los aficionados cabayones en la grada.

21:27

SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CÉSPED

Vaya ambientazo hay en las gradas. Cantan el himno a capella los aficionados.

21:24

Encuentro muy especial entre directivas

21:24

Equipo arbitral:

Principal: De Burgos Bengoetxea.

VAR: Iglesias Villanueva.

21:21

Pendientes de los fichajes

Dendoncker está en el punto de mira. El mediocentro belga parte en el once inicial y la afición espera mucho de él. También lo esperan de Bailly y Brekalo, que partiran del banquillo.

21:17

Se retira el Real Madrid del calentamiento

En breves momentos lo hará el Real Oviedo.

21:16

Vaya ovación al nombrar al '8' del equipo carbayón...

Santiago Cazorla sigue causando sensación y más en un día tan importante como hoy.

21:14

Dudas con Vinícius

Se rumoreaba que Xabi Alonso estaba empezando a tener dudas con el brasileño y el hecho de alinear a Rodrygo en su lugar parece haberlo ratificado.

21:13

Ambos equipos ultiman sus calentamientos

Ha habido ovación a Andriy Lunin, por su pasado por la capital asturiana.

21:12

Paunovic, entrenador del Real Oviedo, lo tiene claro: «Lo importante es estar enfocados»

21:10

Así fue la entrada del Real Madrid en el Carlos Tartiere

21:10

Así luce el vestuario visitante

21:09

Butragueño: «Ha sido un día casi diría histórico para mucha gente»

«Hay muchos niños y jóvenes que no han visto al Madrid en el Tartiere. Agradecemos el entusiasmo de todos los madridistas que hay en Oviedo».

21:09

Butragueño: «Somos el Real Madrid y siempre queremos más»

«El equipo dejó señales (ante Osasuna) muy positivas en muchos aspectos de juego y en ese sentido Xabi quedó satisfecho. El nivel de exigencia tiene que ser máximo. Enfrente habrá un equipo aguerrido».

21:08

Butragueño: «Venimos a Oviedo contra un equipo que lleva 25 sin estar en Primera»

«Con la ilusión de que el equipo haga un gran partido y que el equipo gane los tres puntos».

21:06

Suplentes:

Real Oviedo: Moldovan, Bailly, Marco Esteban, Falah, Gueye, Colombatto, Cazorla, Ejaria, Brekalo, Hassan, Viñas y Forés.

Real Madrid: Lunin, Mestre, Trent, Militao, Asencio, Alaba, Fran García, Ceballos, Thiago Pitarch, Brahim, Gonzalo y Vinicius.

21:06

El Oviedo da la bienvenida al Real Madrid

21:05

El homenaje que prepara el Real Oviedo

21:04

Este es el once del Real Oviedo

24 años después vuelve a su estadio para enfrentarse a todo un Real Madrid con Cazorla partiendo del banquillo.

21:02

Esta es la alineación del Real Madrid

Vinícius al banquillo, sustituido por Rodrygo en el extremo izquierdo. Mastantuono extremo derecho. Carvajal vuelve a la titularidad. Rüdiger sustituye a Militao en el centro de la zaga.

21:01

Bienvenidos al Real Oviedo - Real Madrid

Hoy el Real Oviedo jugará su primer partido en el Carlos Tartiere en su vuelta a la Primera división española. El Real Madrid sabe que no puede fallar, teniendo en la recámara el empate de los colchoneros ante el Elche y el casi pinchazo del Barça ante el Levante.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app