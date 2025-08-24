Oviedo - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 2

21:31 Minuto de silencio En memoria de los bomberos fallecidos al intentar apagar los incendios y, también, en honor a los socios del Real Oviedo que fallecieron la pasada temporada.

21:30 El saque de honor hoy lo hacen dos socios muy jóvenes del Real Oviedo Elena y Carlos han sido socios de manera ininterrumpida, incluso cuando las cosas iban muy mal en el club.

21:29 Histórico Mastantuono Con 18 años y 10 días, Franco Mastantuono es el futbolista más joven en ser titular en un partido de LaLiga con Real Madrid desde 2005 hasta la fecha.

21:28 'Desde 1926, Real Oviedo rechaza imitaciones' El tifo que lucen los aficionados cabayones en la grada.

21:27 SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CÉSPED Vaya ambientazo hay en las gradas. Cantan el himno a capella los aficionados.

21:24 Encuentro muy especial entre directivas

21:24 Equipo arbitral: Principal: De Burgos Bengoetxea. VAR: Iglesias Villanueva.

21:21 Pendientes de los fichajes Dendoncker está en el punto de mira. El mediocentro belga parte en el once inicial y la afición espera mucho de él. También lo esperan de Bailly y Brekalo, que partiran del banquillo.

21:17 Se retira el Real Madrid del calentamiento En breves momentos lo hará el Real Oviedo.

21:16 Vaya ovación al nombrar al '8' del equipo carbayón... Santiago Cazorla sigue causando sensación y más en un día tan importante como hoy.

21:14 Dudas con Vinícius Se rumoreaba que Xabi Alonso estaba empezando a tener dudas con el brasileño y el hecho de alinear a Rodrygo en su lugar parece haberlo ratificado.

21:13 Ambos equipos ultiman sus calentamientos Ha habido ovación a Andriy Lunin, por su pasado por la capital asturiana.

21:12 Paunovic, entrenador del Real Oviedo, lo tiene claro: «Lo importante es estar enfocados»

21:10 Así fue la entrada del Real Madrid en el Carlos Tartiere

21:10 Así luce el vestuario visitante

21:09 Butragueño: «Ha sido un día casi diría histórico para mucha gente» «Hay muchos niños y jóvenes que no han visto al Madrid en el Tartiere. Agradecemos el entusiasmo de todos los madridistas que hay en Oviedo».

21:09 Butragueño: «Somos el Real Madrid y siempre queremos más» «El equipo dejó señales (ante Osasuna) muy positivas en muchos aspectos de juego y en ese sentido Xabi quedó satisfecho. El nivel de exigencia tiene que ser máximo. Enfrente habrá un equipo aguerrido».

21:08 Butragueño: «Venimos a Oviedo contra un equipo que lleva 25 sin estar en Primera» «Con la ilusión de que el equipo haga un gran partido y que el equipo gane los tres puntos».

21:06 Suplentes: Real Oviedo: Moldovan, Bailly, Marco Esteban, Falah, Gueye, Colombatto, Cazorla, Ejaria, Brekalo, Hassan, Viñas y Forés. Real Madrid: Lunin, Mestre, Trent, Militao, Asencio, Alaba, Fran García, Ceballos, Thiago Pitarch, Brahim, Gonzalo y Vinicius.

21:06 El Oviedo da la bienvenida al Real Madrid

21:05 El homenaje que prepara el Real Oviedo

21:04 Este es el once del Real Oviedo 24 años después vuelve a su estadio para enfrentarse a todo un Real Madrid con Cazorla partiendo del banquillo.

21:02 Esta es la alineación del Real Madrid Vinícius al banquillo, sustituido por Rodrygo en el extremo izquierdo. Mastantuono extremo derecho. Carvajal vuelve a la titularidad. Rüdiger sustituye a Militao en el centro de la zaga.