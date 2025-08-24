Directo Fútbol / Liga
Oviedo - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 2
Sigue en directo el Oviedo - Real Madrid, partido de la Liga, domingo 23 de agosto
Minuto de silencio
En memoria de los bomberos fallecidos al intentar apagar los incendios y, también, en honor a los socios del Real Oviedo que fallecieron la pasada temporada.
El saque de honor hoy lo hacen dos socios muy jóvenes del Real Oviedo
Elena y Carlos han sido socios de manera ininterrumpida, incluso cuando las cosas iban muy mal en el club.
Histórico Mastantuono
Con 18 años y 10 días, Franco Mastantuono es el futbolista más joven en ser titular en un partido de LaLiga con Real Madrid desde 2005 hasta la fecha.
'Desde 1926, Real Oviedo rechaza imitaciones'
El tifo que lucen los aficionados cabayones en la grada.
SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CÉSPED
Vaya ambientazo hay en las gradas. Cantan el himno a capella los aficionados.
Encuentro muy especial entre directivas
Equipo arbitral:
Principal: De Burgos Bengoetxea.
VAR: Iglesias Villanueva.
Pendientes de los fichajes
Dendoncker está en el punto de mira. El mediocentro belga parte en el once inicial y la afición espera mucho de él. También lo esperan de Bailly y Brekalo, que partiran del banquillo.
Se retira el Real Madrid del calentamiento
En breves momentos lo hará el Real Oviedo.
Dudas con Vinícius
Se rumoreaba que Xabi Alonso estaba empezando a tener dudas con el brasileño y el hecho de alinear a Rodrygo en su lugar parece haberlo ratificado.
Ambos equipos ultiman sus calentamientos
Ha habido ovación a Andriy Lunin, por su pasado por la capital asturiana.
Paunovic, entrenador del Real Oviedo, lo tiene claro: «Lo importante es estar enfocados»
Así fue la entrada del Real Madrid en el Carlos Tartiere
Así luce el vestuario visitante
Butragueño: «Ha sido un día casi diría histórico para mucha gente»
«Hay muchos niños y jóvenes que no han visto al Madrid en el Tartiere. Agradecemos el entusiasmo de todos los madridistas que hay en Oviedo».
Butragueño: «Somos el Real Madrid y siempre queremos más»
«El equipo dejó señales (ante Osasuna) muy positivas en muchos aspectos de juego y en ese sentido Xabi quedó satisfecho. El nivel de exigencia tiene que ser máximo. Enfrente habrá un equipo aguerrido».
Butragueño: «Venimos a Oviedo contra un equipo que lleva 25 sin estar en Primera»
«Con la ilusión de que el equipo haga un gran partido y que el equipo gane los tres puntos».
Suplentes:
Real Oviedo: Moldovan, Bailly, Marco Esteban, Falah, Gueye, Colombatto, Cazorla, Ejaria, Brekalo, Hassan, Viñas y Forés.
Real Madrid: Lunin, Mestre, Trent, Militao, Asencio, Alaba, Fran García, Ceballos, Thiago Pitarch, Brahim, Gonzalo y Vinicius.
El Oviedo da la bienvenida al Real Madrid
El homenaje que prepara el Real Oviedo
Este es el once del Real Oviedo
24 años después vuelve a su estadio para enfrentarse a todo un Real Madrid con Cazorla partiendo del banquillo.
Esta es la alineación del Real Madrid
Vinícius al banquillo, sustituido por Rodrygo en el extremo izquierdo. Mastantuono extremo derecho. Carvajal vuelve a la titularidad. Rüdiger sustituye a Militao en el centro de la zaga.
Bienvenidos al Real Oviedo - Real Madrid
Hoy el Real Oviedo jugará su primer partido en el Carlos Tartiere en su vuelta a la Primera división española. El Real Madrid sabe que no puede fallar, teniendo en la recámara el empate de los colchoneros ante el Elche y el casi pinchazo del Barça ante el Levante.
