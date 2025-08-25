Suscribete a
ABC Premium

Esbozos y rasguños

Privilegios adquiridos

Una cosa es dar confianza a un jugador y otra muy distinta concederle inmunidad diplomática. Ser titular habitual no equivale a aprobar una oposición vitalicia

Más artículos del autor

Vinícius Junior, en el banquillo durante el partido contra el Real Oviedo
Vinícius Junior, en el banquillo durante el partido contra el Real Oviedo EP
Javier Aznar

Javier Aznar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vinícius estuvo en el banquillo en el Carlos Tartiere, por si alguien aún no se enteró de semejante escándalo. Aunque es difícil que haya pasado desapercibido: lo hemos visto ya en telediarios, tertulias y titulares. La realización televisiva insistía en mostrarnos al brasileño sentado en ... la banca, como si se tratara de un hallazgo inédito y de valor incalculable, al nivel de un avistamiento del Bigfoot. Antes del pitido inicial, cuando ya se sabía que el brasileño no era de la partida, empezaron a circular todo tipo de teorías conspirativas e interpretaciones peregrinas: «Es un mensaje claro», «Le han puesto en el mercado», «Banquillazo», «¿Transferible?».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app