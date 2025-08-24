Suscribete a
ABC Premium
Real Oviedo
Real Oviedo
0
0
1ª parte
Real Madrid
Real Madrid

LaLiga EA Sports. Jornada 2 Domingo 24/08 21:30h. Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Estadio Estadio Carlos Tartiere. Canal Ninguna

Fútbol

Oviedo - Real Madrid, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Oviedo - Real Madrid, de la jornada 2

Oviedo - Real Madrid, estadísticas del partido de Liga
Real Oviedo

OVI

Entrenador:
Veljko Paunovic4-1-4-1
  1. Escandell
    Portero    13
  2. Oier Luengo
    Defensa    15
  3. David Costas
    Defensa    4
  4. Dani Calvo
    Defensa    12
  5. Rahim Alhassane
    Defensa    3
  6. Kwasi Sibo
    Centrocampista    6
  7. Nacho Vidal
    Centrocampista    22
  8. Luka Ilic
    Centrocampista    21
  9. Leander Dendoncker
    Centrocampista    20
  10. Ilyas Chaira
    Centrocampista    7
  11. Rondón
    Delantero    23
13
154123
6
2221207
23
1
2222418
3081411
1510
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-4-2
  1. 1Courtois
    Portero
  2. 2Carvajal
    Defensa
  3. 22Rüdiger
    Defensa
  4. 24Dean Huijsen
    Defensa
  5. 18Álvaro Carreras
    Defensa
  6. 30Franco Mastantuono
    Centrocampista
  7. 8Valverde
    Centrocampista
  8. 14Tchouaméni
    Centrocampista
  9. 11Rodrygo
    Centrocampista
  10. 15Arda Güler
    Delantero
  11. 10Kylian Mbappé
    Delantero
Estadísticas
100%Real OviedoOVI
0%RMAReal Madrid
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
2 Pases correctos 0
0 Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app