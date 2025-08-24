De Burgos debió señalar penalti de Nacho Vidal a Rudiger en un saque de córner

Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro del Oviedo-Real Madrid, acertó en la mayoría de las decisiones, pero cometió dos errores claves en los que perjudicó a uno y otro equipo.

Minuto 12: Saque de esquina a favor del Madrid. Nacho Vidal se desentiende del ... balón y agarra a Rudiger, que intentaba rematar. Era penalti y no fue sancionado.

¡Rudiger reclamó penalti por esta acción dentro del área! 💥



Minuto 16: Internada de Mastantuono en el área, se mete entre los dos centrales y cae. De Burgos no sanciona penalti. Hay contacto, pero no es un agarrón como tal ni provoca la caída del atacante Minuto 37: Mbappée marca el 0-1, y los jugadores del Oviedo piden falta previa en el robo de Tchouameni a Dendocker. El árbitro da gol, creo que de forma incorrecta. El centrocampista francés del Madrid toca ligeramente el balón, pero también se lleva al futbolista belga por delante. Minuto 54: Rondón cae en el área y pide penalti por empujón de Huijsen. No se pita. El defensa del Madrid saca los brazos y toca al delantero venezolano, pero no con suficiente fuerza para tirarle.

