el árbitro de abc

Hay falta previa de Tchouaméni en el gol de Mbappé que abrió el marcador

De Burgos debió señalar penalti de Nacho Vidal a Rudiger en un saque de córner

Jugada en la que Mastantuono pidió penalti
Jugada en la que Mastantuono pidió penalti reuters
Martínez Montoro

Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro del Oviedo-Real Madrid, acertó en la mayoría de las decisiones, pero cometió dos errores claves en los que perjudicó a uno y otro equipo.

Minuto 12: Saque de esquina a favor del Madrid. Nacho Vidal se desentiende del ... balón y agarra a Rudiger, que intentaba rematar. Era penalti y no fue sancionado.

