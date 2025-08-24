Suscribete a
la liga | oviedo 0 - real madrid 3

El Madrid es Mbappé y diez más

Dos goles del francés, y uno de Vini ya en el 93, con el partido resuelto, le dan el triunfo a los de Xabi en un partido ante un Oviedo de menos a más

Once sorprendente de Xabi, con Rodrygo jugando de inicio y Vinicius en el banquillo. También fueron titulares Carvajal, Mastantuono y Rudiger

Mbappé, celebrando el 0-1
Mbappé, celebrando el 0-1
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

No sabemos cómo será la carrera de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, pero lo que parece haber aprendido el tolosarra del Mundial de Clubes es a no hacer prisioneros. En Estados Unidos se llevó una bofetada importante ante el PSG, con ... una alineación más política que meritoria, y ha puesto el contador a cero tras las vacaciones.

Descarga la app