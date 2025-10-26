El uno por uno del Real Madrid-Barcelona: Bellingham, determinante con una asistencia y el gol del triunfo

¡Hey Jude! Qué mejor manera de demostrar estar recuperado y en un excelente estado de forma que en el clásico. Ya lo advirtió el inglés, que puede jugar sin dolores tras haber pasado por el quirófano. Determinante en el clásico. Primero con su espectacular ... asistencia a Mbappé en el 1-0 y después con su gol, un ejemplo de colocación. Extraña celebración tras su tanto. Fue sustituido por Ceballos en el último minuto.

Fermín

Mantiene un idilio con el gol. Venía de marcarle tres tantos al Olympiacos en el partido de la Champions y aprovechó la primera ocasión ante el Real Madrid para anotar el momentáneo 1-1. Cada vez que le llega la pelota y ve puerta no se lo piensa. Tuvo el empate a dos en el 53 pero su disparo fue muy centrado y no supuso un problema para Courtois.

Mbappé

Sigue sufriendo con el fuera de juego que impone el Barcelona pero le bastó una acción para batir a Szczesny tras una deliciosa asistencia en profundidad de Bellingham. Tuvo varias ocasiones más que le desbarató el portero polaco y el VAR le anuló tres goles por estar en posición antirreglamentaria. Falló un penalti en la segunda parte que pudo cerrar el partido. Ante el Barcelona reforzó su liderazgo en la tabla de máximos goleadores de la Liga, con 11 tantos. Xabi Alonso le sustituyó en el 90 para que el Bernabéu le ovacionara.

Szczesny

Sigue sin poder dejar la portería a cero y con su particular mala racha con el Real Madrid, equipo ante el que siempre ha encajado, tanto en el Barcelona como cuando militaba en la Roma y en la Juventus. No pudo hacer nada en los goles y estuvo acertado en las ocasiones generadas por Mbappé, Vinicius y Huijsen. Le paró un penalti a Mbappé que habría sido el 3-1 y habría cerrado prácticamente el partido.

Vinicius

Monumental mosqueo del brasileño cuando vio su dorsal en el cartel de sustituciones en el minuto 72. «Soy yo?», preguntaba incrédulo. Y se marchó directamente a vestuarios, en un claro acto de desaprobación. Xabi Alonso miró hacia otro lado. Durante el tiempo que estuvo en el campo fue peligroso, provocó un penalti a los dos minutos que el VAR anuló al entender que Lamine no le había hecho falta. Encaró en todas las acciones y desquició a Koundé, que sufrió más de lo habitual. A falta de diez minutos, y algo más calmado, regresó al campo para sentarse en el banquillo.

Lamine Yamal

¿Jugó? Protagonista en la previa con sus declaraciones, estuvo desaparecido durante el partido. Y ya van unos cuantos. No encaró, no tuvo peso en ataque y tampoco ayudó en la recuperación. El Bernabéu le pitó, pasándole factura por sus bravuconadas. se esperaba mucho más de él y más después de las expectativas que él mismo generó. Debe reflexionar y decidir a dónde quiere conducir su carrera.

Arda Güler

El turco estuvo desconocido. En ataque participó muy poco, sólo en las jugadas a balón parado. Y el gol de Barcelona llegó tras un error suyo en la salida de balón, lo perdió tras la presión de Pedri. Acabó sustituido. En su lugar entró Brahim.

Rashford

Está dejando buenas sensaciones en estos primeros partidos del equipo. Si ante Olympiacos anotó dos goles esta misma semana, ante el Madrid pudo anotar con un cabezazo tras un córner que desbarató Huijsen bajo palos con la cabeza. Fue el asistente de Fermín en el gol culé tras la recuperación de Pedri.

Huijsen

Regresaba al once el internacional español tras su lesión y cumplió, aunque en los primeros minutos generó alguna duda defensiva que permitieron algunas ocasiones del Barcelona. Los jugadores del Barça pidieron una falta suya en el 2-1 por un codazo a Cubarsí que el árbitro no concedió. Fue clave al evitar el gol de Rashford, sacando al pelota con la cabeza bajo palos tras el remate del británico a la salida de un córner.

Pedri

Suele ser el metrónomo del Barcelona y su partido suele ir en consonancia a la actuación del equipo. En el Bernabéu estuvo incómodo aunque hizo una buena primera parte, menos participativo en zonas de peligro de lo habitual, pero apareció a tiempo para robar el balón a Arda Güler que originó el 1-1. Amonestado por una falta táctica a Vinicius y expulsado en la prolongación tras una falta a Tchouaméni. Esa roja provocó una tángana en los banquillos.

Militao

Decisivo en el 2-1 de Bellingham al ganar el balón aéreo dentro del área. Pero también estuvo bien en defensa, que es lo que le pidió Xabi Alonso. Impidió que Ferran se encontrara cómodo y cortó casi todo lo que pasó por su zona de influencia.