Real Madrid 2 - Barcelona 1

El uno por uno del Real Madrid-Barcelona: Bellingham, determinante con una asistencia y el gol del triunfo

La Liga | Jornada 10

El inglés confirmó su gran estado de forma tras pasar por el quirófano para solucionar sus dolores en el hombro

Marcus Sorg, así es el técnico que ha ocupado el puesto de Hansi Flick en el Bernabéu

Bellingham y Mbappé se abrazan tras el gol del inglés
Sergi Font

¡Hey Jude! Qué mejor manera de demostrar estar recuperado y en un excelente estado de forma que en el clásico. Ya lo advirtió el inglés, que puede jugar sin dolores tras haber pasado por el quirófano. Determinante en el clásico. Primero con su espectacular ... asistencia a Mbappé en el 1-0 y después con su gol, un ejemplo de colocación. Extraña celebración tras su tanto. Fue sustituido por Ceballos en el último minuto.

