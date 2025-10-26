Suscribete a
Real MAdrid 2 - Barcelona 1

El Madrid manda callar a Lamine

LaLiga | Jornada 10

Victoria local en un clásico en el que los blancos perdonaron demasiado. Marcaron Mbappé, Bellingham y Fermín. Doble tangana final con Vinicius, Carvajal y Lamine como protagonistas

El clásico más intenso: del descontrol de Vinicius a un bronco desenlace

Kylian Mbappé se dirige a Lamine Yamal
Rubén Cañizares

Tres goles, otros tres anulados (todos ellos al Madrid), un penalti fallado por Mbappé, otro que le despitó el VAR al Madrid, una roja a Pedri, dos tanganas finales y, por fin, una victoria blanca al Barça de Flick. A la quinta, fue la vencida. ... Triunfo muy valioso del Madrid. Mucho. En lo emocional y en lo estadístico. El Madrid deja al Barça a cinco puntos y marca territorio en un clásico que explotó en la prolongación.

