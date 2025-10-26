Suscribete a
ABC Premium

Esbozos y rasguños

Pecados de juventud

«Arda Güler volvió a cometer un error imprudente en una zona comprometida, dejando dudas sobre su fiabilidad para jugar en posiciones tan retrasadas, donde su talento camina sin red de seguridad»

Arda Güler, ante Fermín en un lance del clásico
Arda Güler, ante Fermín en un lance del clásico AFP
Javier Aznar

Javier Aznar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un Real Madrid concentrado y serio resolvió el partido, y ciertos complejos recientes, con una primera parte más contundente en el juego que en el resultado. Los de Xabi Alonso ganaron, más allá de los tres puntos, crédito, tiempo y seguridad. Cimientos para empezar a ... construir. El encuentro tuvo de todo: penaltis fantasmas, goles anulados por el espíritu de la golosina, revisiones dramáticas del VAR, penaltis fallados y tanganas (Rüdiger incluido, que no se pierde una). El Madrid fue superior, sí, aunque sigue sin terminar de soltarse el pelo. Continúa algo rígido en ciertos tramos del partido. Cuestión de ir afinando el juego.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app