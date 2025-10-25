Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana
Cambio de hora
A las 3:00 serán las 2:00: ¿realmente supone un ahorro energético?

Fútbol / El Clásico

Marcus Sorg, así es el técnico que ocupará el puesto de Flick en el Bernabéu

El entrenador del Barcelona está sancionado tras su expulsión ante el Girona, por lo que su segundo se sentará en el banquillo

Las porterías del clásico: un seguro contra un enigma

Marcus Sorg ofrece una conferencia de prensa este sábado en la previa del clásico
Marcus Sorg ofrece una conferencia de prensa este sábado en la previa del clásico AFP
Sergi Font

Sergi Font

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La semana pasada, en cuanto Hansi Flick vio la segunda amarilla en los minutos finales del partido entre el Barcelona y el Girona, el barcelonismo se echó las manos a la cabeza pensando en el siguiente encuentro liguero, el clásico en el Bernabéu. ... El técnico alemán, sancionado, no podría sentarse en el banquillo y de hecho verá el encuentro desde la grada, lo que abre el interrogante de quién dará las instrucciones a los jugadores y les corregirá durante el partido. Todas las miradas recayeron en su asistente, Marcus Sorg. Este sábado dio la rueda de prensa previa al clásico. «Si no está Hansi, se le echa de menos, es la parte más importante del equipo. Es una desventaja, pero pasa como con los jugadores. Hay que dar el cien por cien y gestionar esta situación de la mejor manera», explicó sobre su jefe, aunque valoró su rol este fin de semana: «Es un honor estar en el banquillo mañana, es una ocasión especial. Esperamos un partido muy difícil. Hay que demostrar nuestros puntos fuertes, como la presión alta».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app