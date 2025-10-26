Partido muy polémico en el estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, con muchas acciones de las que se van a quejar unos y otros. Bajo mi punto de vista hay que destacar que no hubo nada de ayuda ... por parte de los equipos. Por eso mismo creo que el colegiado Soto Grado se equivocó en dejar jugar en exceso, señalando pocas faltas.

El final del partido volvió a dejar en evidencia la falta de control que hay por parte del equipo local, en esta ocasión el Real Madrid, permitiendo que estén en la bocana de vestuarios, e incluso que entren a la banda, jugadores que no están convocados, claramente identificados al estar vestidos de calle.

Estas fueron las jugadas más polémicas del clásico del Santiago Bernabéu:

Minuto 2: Penalti sancionado por una acción defensiva de Lamine Yamal sobre Vinícius dentro del área azulgrana. Para mí acierta el colegiado Soto Grado, pero el VAR le llama al monitor. Como el árbitro principal ve que es el brasileño el que golpea a Lamine lo anula. Creo que el jugador del Barcelona pone el pie impidiendo el golpeo de Vinícius y aunque sea el jugador del Real Madrid el que dé al adversario, es falta del defensor.

Minuto 13: Balón que le llega a Mbappé de la disputa de dos jugadores, uno de cada equipo. El delantero francés remata de primeras y marca gol. Le dan validez inicialmente pero el VAR revisa si hay fuera de juego y por escasos centímetros Mbappé está adelantado. El margen es muy escaso, pero está bien anulado el gol.

Minuto 23: Contragolpe del Barcelona. Se marcha Rashford con el balón controlado, pero le zancadillea claramente Fede Valverde impidiendo un ataque prometedor. La tarjeta amarilla mostrada al futbolista uruguayo es el castigo correcto.

Minuto 41: Tarjeta amarilla para Pedri por agarrar de forma clara y persistente a Vinícius, evitando un ataque prometedor del Real Madrid. Acierta Soto Grado.

Minuto 43: En el 2-1 de Jude Bellingham salta Huijsen con Pau Cubarsí, que intenta despejar el balón, y el madridista le golpea con el codo en la cara. Soto Grado concede el gol porque considera que el contacto no es suficiente, pero para mí el golpe es claro y le impide al azulgrana disputar el balón. El tanto no debió subir al marcador.

Minuto 48: Piden penalti por una mano de Eric García. Inicialmente el árbitro principal no lo sanciona en el campo, pero se equivoca. La acción se produce después de un doble rebote, pero la mano está por encima del hombro aunque el defensor está en el suelo. Le llama el VAR y sanciona la pena máxima.

Minuto 57: Tarjeta amarilla para Huijsen. Acierto del colegiado. El central del Real Madrid va al suelo a disputar un balón y llega muy tarde golpeando al adversario.

Minuto 97: Expulsión perdonada a Pedri, ya que hace una zancadilla por detrás a Camavinga, evitando un ataque prometedor clarísimo y ya tenía una amarilla.

Minuto 98: Balón que conduce Pedri, se le escapa el balón y al intentar golpearlo lo hace sobre Tchouameni. Ahora sí le muestran la segunda amarilla al azulgrana y por tanto la expulsión.