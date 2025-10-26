Xabi se cita con Vinicius: «Hablaré con él dentro del vestuario»

Tenía Xabi Alonso un clásico con asterisco. Líder en Liga y pleno en Champions no es un mal inicio de temporada, pero la derrota en el Metropolitano (más la del PSG del Mundial de Clubes) fueron tan sonoras que amenazaban con llevarse todo por ... delante si el Madrid no vencía en el primer clásico de la temporada. Lo hizo, dándole recorrido a un proyecto que ya tiene su primera chincheta clavada: «No sólo por la victoria y por los tres puntos, también por el convencimiento de que este equipo puede ganar grandes partidos. Diría que ha sido una victoria corta», dijo Alonso.

El entrenador tolosarra volvió a poner el foco en el partido y toreó las dos polémicas que se le pusieron encima de la mesa. La primera, la del enfado de Vinicius: «Me quedo con muchas cosas positivas del partido y muchas cosas buenas de Vini, así que no quiero perder el foco. Esto son cosas que las hablaremos dentro del vestuario. Cada jugador tiene su personalidad y su carácter, y hablaré con él, pero dentro del vestuario», insistía Alonso.

Noticia Relacionada El Madrid manda callar a Lamine Rubén Cañizares Victoria local en un clásico en el que los blancos perdonaron demasiado. Marcaron Mbappé, Bellingham y Fermín. Doble tangana final con Vinicius, Carvajal y Lamine como protagonistas

Noticia Relacionada El Barça arropa a Lamine: «No ha dicho que el Madrid roba» Daniel Cebreiro El neerlandés ve exagerada la actitud de los jugadores del conjunto blanco hacia su compañero y Sorg, el segundo de Flick, sostiene que el atacante azulgrana se pudo ver superado por el ambiente

La doble tángana final tampoco fue motivo para que Xabi elevara la voz: «No sé si el equipo estaba extra motivado por Lamine, pero el equipo sí estaba motivado. Al final ha sido la tensión del momento, estos piques han pasado siempre. No hay que asustarse. Era un partido importante, con un resultado ajustado... Lo he llevado con la tensión del momento y con normalidad. Es fútbol y son los clásicos. Han pasado muchas cosas antes y pasarán».

Un pique que también le pareció sano a Tchouaméni: «A mí me gusta eso. Nos ayuda a competir. Cuando era pequeño veía esas cosas contra el Barcelona y tranquilos. Me gusta, sólo son palabras, no hay mala intención. Si Lamine quiere hablar no hay problema, el partido se juega en el campo y hemos ganado», dijo el francés.

Era evidente que había ganas en el vestuario del Madrid hacia Lamine. Ya durante el partido, Vini estuvo muy encima de Yamal: «Solo das pases para atrás, hoy solo para atrás. Siempre hablas fuera, siempre hablas fuera. Habla aquí, habla aquí», le dijo el brasileño tras un duelo, de los muchos que perdió, con Carreras, que como el año pasado en el Benfica-Barça, estuvo sobresaliente en la defensa de Lamine.

La victoria del Madrid no le quita un peso de encima a Xabi, o eso dijo el tolosarra, pero hace olvidar bastante la goleada en el derbi y le da un colchón de puntos de ventaja para seguir trabajando con tranquilidad: «Sólo sentía el peso de la importancia del partido, porque el triunfo nos viene muy bien para crecer y tener buenas sensaciones. Estábamos enfocados en lo que teníamos a corto plazo y preparar cada partido como si fuese el más importante. Sabemos la trascendencia y las consecuencias de un clásico, que son más potentes que con otros rivales, pero no hay que regodearse demasiado. Hay que disfrutar y seguir».