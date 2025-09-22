Directo
Balón de Oro 2025, en directo: nominados, premios, ganadores y última hora de Lamine Yamal y Ousmane Dembélé hoy
Sigue en directo la última hora de la gala del Balón de Oro 2025 desde París con los nominados, premios y ganadores
Sigue en directo la última hora de la gala del Balón de Oro 2025 desde París con los nominados, premios y ganadores, con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé a la cabeza de los favoritos en el masculino y a Mariona, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí en el femenino.
Vuelve a sonar el timbre: Malik y Kate Scott, Serhou Guirassy y Yan Sommer
También Ibai Llanos ha desfilado por las afueras del Théâtre du Châtelet
Raí, primer viandante
El legendario futbolista brasileño es el primero, junto con sus acompañantes, en pasearse por la alfombra roja. Es oficial: ¡esto empieza!
Ha hablado Joan Laporta al llegar a París
Ha querido sacar pecho de sus representados: "Estar aquí es una cuestión de respeto por el fútbol y por el Balón de Oro, también por los nominados. Estoy contento porque creo que el Barça es el club que más nominados tiene".
También le han preguntado por el Spotify Camp Nou: "Estamos en ello, dependerá mucho de lo que digan los responsables del Ayuntamieto. Hemos hecho el trabajo, tenemos el certificado de final de obra, de control de obra, el de bomberos, el de medioambiente... El campo, lo han dicho LaLiga y la UEFA, está para jugar".
Balón de Oro: Lamine o Dembélé recogerán esta noche el testigo de Rodri
Aquí puedes leer todo lo que da de sí la previa de este Balón de Oro de 2025, gracias a nuestro compañero Sergi Font.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete