Balón de Oro 2025, en directo: nominados, premios, ganadores y última hora de Lamine Yamal y Ousmane Dembélé hoy

El legendario futbolista brasileño es el primero, junto con sus acompañantes, en pasearse por la alfombra roja. Es oficial: ¡esto empieza!

19:33

Ha hablado Joan Laporta al llegar a París

Ha querido sacar pecho de sus representados: "Estar aquí es una cuestión de respeto por el fútbol y por el Balón de Oro, también por los nominados. Estoy contento porque creo que el Barça es el club que más nominados tiene".

También le han preguntado por el Spotify Camp Nou: "Estamos en ello, dependerá mucho de lo que digan los responsables del Ayuntamieto. Hemos hecho el trabajo, tenemos el certificado de final de obra, de control de obra, el de bomberos, el de medioambiente... El campo, lo han dicho LaLiga y la UEFA, está para jugar".