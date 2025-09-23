Suscribete a
La rabieta y las sospechas del padre de Lamine: «Aquí ha pasado algo muy raro»

Mounir Nasraoui siembra dudas sobre la concesión del premio: «Es el mayor daño moral a un ser humano»

Mounir Nasraoui y Lamine Yamal, en la gala del Balón de Oro
A. L. Menéndez

Y Mounir Nasraoui volvió a liarla. Apenas habían pasado un par de horas desde la conclusión de la ceremonia de entrega del Balón de Oro celebrada este lunes por la noche en París, cuando el padre de Lamine Yamal habló públicamente sobre el resultado de la votación de dicho premio.

En una breve videoconferencia con el programa de televisión nocturno 'El Chiringuito', Nasraoui sembró dudas. Dolido, según parece, por el hecho de que el ganador del Balón de Oro haya sido Dembelé, jugador del PSG, y no su hijo, segundo en la clasificación y, por tanto, finalista en la lucha por el galardón, el padre de Yamal declaró lo siguiente:

«Creo que este es el mayor... no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, yo creo que no hay rivales. Lamine es Lamine Yamal. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro».

Estas polémicas insinuaciones, realizadas en frío y, según desveló 'El Chiriguito', enviadas por teléfono desde el hotel donde se hospedaron los miembros de la familia que acudieron a París, contrastan con las declaraciones hechas por el propio Mounir Nasraoui a la salida del Teatro de Chatelet, escenario de la gala.

El padre de Lamine, orgulloso y contento, se acercó a los periodistas españoles allí presentes y dijo: «Un saludo a toda España, ¡El próximo año es nuestro, vamos vamos!».

