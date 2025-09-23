Del esmoquin a medida al reloj de 350.000 euros de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025

La gala 69º del Balón de Oro ya es historia y ha coronado a Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí como los futbolistas de la temporada. El francés del Paris Saint-Germain se ha impuesto a Lamine Yamal, -el otro gran favorito de la noche-, que recogió el trofeo Kopa a mejor jugador joven a sus 18 años. Dembélé no pudo contener las lágrimas cuando se acordó de su madre al recibir el Balón de Oro 2025 y agradecía a todo su circulo el apoyo constante: «Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional», explicaba en su discurso el joven de 28 años.

Noticia Relacionada Dembélé gana el primer Balón de Oro de la historia del PSG y deja con las ganas a Lamine Rubén Cañizares El futbolista francés se convierte el sexto jugador de su país en lograr el galardón. Yamal quedó en segunda posición y Vitinha, tercero

Una cita en la que la alfombra roja, como en cada edición, cobra gran protagonismo por lo llamativo y curioso de los looks de sus protagonistas. En esta ocasión, el gran vencedor de la noche aparecía enfundado en un esmoquin sin pajarita, un estilismo que a priori pudiera parecer improvisado pero nada más lejos de la realidad.

Ousmane Dembélé con esmoquin hecho a medida para el Balón de Oro ZEGNA

«Para un momento tan especial como el Balón de Oro, elegí un traje que cuenta una historia: una de esfuerzo colectivo, precisión y pasión por lo que se hace con cariño», afirmaba el propio Dembélé en declaraciones a la casa italiana. Hablando de su victoria, añade: «Si pudiera hablar con el joven Ousmane, le diría que los sueños no tienen límites y que nada es imposible. Trabajo duro, respeto por los demás y respeto por el fútbol: esa es la clave».

Detalles del esmoquin hecho a medida de Ousmane Dembélé ZEGNA

El dos piezas del Ousmane es un esmoquin, la etiqueta más alta en cuanto a vestir de gala se refiere, hecho a medida para la ocasión por la casa italiana Zegna. El futbolista lo ha combinado con camisa y zapatos de la misma marca. Cualquier esmoquin ya confeccionado de esta marca parte de los 4.350 euros sin estar hecho a medida.

Un reloj de más de 350.000 euros

El otro aspecto llamativo de su look ha sido el reloj que todo el mundo ha podido contemplar en su brazo izquierdo cuando alzaba el icónico trofeo con forma de balón. Se trata de un reloj de la firma de lujo Richard Mille, - la misma que suele lucir Rafa Nadal-, concretamente el modelo RM 67-02, la pieza de cuerda automática extraplana más ligera de la marca. A pesar de su estética robusta, el reloj cuenta con apenas 32 gramos de peso, gracias a la combinación de materiales compuestos TPT®, de titanio grado 5 y de su brazalete elástico, la correa más ligera jamás creada por la marca.

El futbolista alzó el Balón de Oro con un reloj de más de 350.000 euros AFP

«Fino, ligero, colorido, elegante y atlético, es el reloj para todas las situaciones. Rompiendo con sus predecesores, Richard Mille diseñó este modelo para que pudiera adaptarse a distintas disciplinas deportivas«, explican desde la marca. Con aproximadamente 50 horas de reserva de marcha, el titanio grado 5 con tratamiento DLC negro confiere gran solidez a la platina y un acabado perfectamente plano a las superficies, cualidades esenciales para el perfecto funcionamiento del tren de engranajes.

El modelo del futbolista se encuentra actualmente a la venta en páginas especializadas como Chrono24 por un precio que parte de los 350.000 euros.