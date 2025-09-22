Dembélé gana el primer Balón de Oro de la historia del PSG y deja con las ganas a Lamine Yamal

Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Papin (1991), Zidane (1998), Benzema (2022) y Dembélé (2025). El atacante del PSG levantó este lunes 22 de septiembre, en el Teatro Chatelet, su primer Balón de Oro, convirtiéndose en el sexto jugador francés en ... alcanzarlo y en el primero de la historia del PSG en obtenerlo. Nunca antes un futbolista del equipo parisino había sido nombrado el mejor jugador del mundo: «Es increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. Ha sido una temporada fantástica con el PSG, Llevarme este trofeo y que me lo entregue una leyenda como Ronaldinho es algo excepcional». dijo el ganador en su primera reflexión, embutido en un manojo de nervios.

Vestido con un traje negro y camisa blanca, pero sin corbata, Dembélé se abrazó con sus compañeros Joao Neves y Doué, además de con Lamine, antes de subir al estrado y recibir el premio de las manos de Ronaldinho, exjugador del Barça, pero también del PSG. Lo cogió y lo besó en dos ocasiones, como quién besa al amor de su vida: «Estoy muy orgulloso y quiero darle las gracias al PSG que me vino a buscar en 2023. Al presidente, que se ha portado muy bien conmigo. A todo el personal del club. A Luis Enrique, que es como un padre para mí y ha sido una persona maravillosa conmigo. Y a los compañeros. Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo».

El discurso de Ousmane fue perfecto. Sin papel, emocionado, tuvo grandeza para todos los que han estado implicados en su carrera: «También quiero dar las gracias a todos los equipos en lo que he jugado. El Stade Rennes, el club en el que me formé, el Borussia y el Barcelona, el club dónde siempre soñé jugar y en el que estaban Iniesta o Messi. Es increíble ganar un premio así, mirad qué leyendas lo han ganado». Leyendas como Zidane, el que puede ser futuro seleccionador de Francia cuando el próximo verano se marche Deschamps: «Gracias también a los compañeros de selección y al seleccionador que siempre confía en mí y me llama. Ojalá nos podamos llevar el Mundial en los próximos años».

Ousmane tuvo palabras muy cariñosas hacia Vernon, su lugar de nacimiento y donde pasó su infancia, y fue ahí, cuando se centró en el plano familiar y más personal, el momento en el que se le escaparon las lágrimas: «Le doy las gracias a mi madre, ella ha estado siempre conmigo en todos los momentos difíciles. También a mi agente, que ha creído en mí. Es mi mejor amigo. Hemos vivido todo juntos y lo hemos hecho todo juntos. Siempre a mi lado, allá dónde iba y hasta el final estaremos juntos», dijo el galo entre los vítores de un amplio sector del teatro Chatelet que cantaba 'Ousmane, Ballon d'Or'

Dembelé, campeón de todo con el PSG la pasada temporada, sumó 35 goles y 16 asistencias en los 53 partidos que disputó con el equipo francés y dejó a Lamine Yamal relegado a la segunda posición. Un top ten que se completó con Vitinha, Salah, Raphinha, Hakimi, Mbappé, Palmer, Donnarumma y Nuno Mendes. Sorprendentemente, Pedri solo acabó en la posición número 11 y el otro español nominado, Fabián, fue el número 24.

Hay que recordar que los votos del Balón de Oro, que se conocerán cuando France Football publique su primera edición tras la gala, algo que sucederá este fin de semana, son efectuados por 100 periodistas de los países con mejor ranking FIFA, uno por nación. En España vota Alfredo Relaño y las puntuaciones van desde los 15 dígitos al primero, 12 al segundo, 10 al tercero, 8 al cuarto, 6 al quinto, 5 al sexto, 4 al séptimo, 3 al octavo, 1 al noveno y 1 al décimo.

Derrota en el Vélodrome

La noche no fue completa para el PSG. El equipo parisino perdió en el Vélodrome ante el Marsella y la derrota le deja sin liderato en la Ligue 1, ahora encabezada por el Mónaco, aunque con los mismo doce puntos que los de Luis Enrique y, también, que Olympique de Lyon y el Estrasburgo.

El gran duelo del fútbol francés se tenía que disputar el domingo a las 21.00 horas, pero las lluvias torrenciales que asolaban al sureste francés obligaron a aplazar el encuentro a este lunes, lo que también privó a bastantes jugadores y a Luis Enrique de acudir a la gala en París. 14 años después de la última victoria marsellesa ante el PSG en el Vélodrome, los de De Zerbi noquearon al gran dominador del fútbol francés.