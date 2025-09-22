Suscribete a
Aitana Bonmatí y Dembélé ganan el Balón de Oro

BALÓN DE ORO

Dembélé gana el primer Balón de Oro de la historia del PSG y deja con las ganas a Lamine Yamal

El futbolista francés se convierte el sexto jugador de su país en lograr el galardón. El jugador del Barça quedó en segunda posición y Vitinha, tercero

Sorpresa en el Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí gana su tercer galardón consecutivo

Así le hemos contado la Gala del Balón de Oro

Balón de Oro 2025, en directo: nominados, premios, ganadores y reacciones

Dembélé, con el galardón
Dembélé, con el galardón
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Papin (1991), Zidane (1998), Benzema (2022) y Dembélé (2025). El atacante del PSG levantó este lunes 22 de septiembre, en el Teatro Chatelet, su primer Balón de Oro, convirtiéndose en el sexto jugador francés en ... alcanzarlo y en el primero de la historia del PSG en obtenerlo. Nunca antes un futbolista del equipo parisino había sido nombrado el mejor jugador del mundo: «Es increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. Ha sido una temporada fantástica con el PSG, Llevarme este trofeo y que me lo entregue una leyenda como Ronaldinho es algo excepcional». dijo el ganador en su primera reflexión, embutido en un manojo de nervios.

