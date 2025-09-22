Quinto balón de oro consecutivo para el fútbol femenino español. La ganadora, Aitana Bonmati, que ya atesora tres preciados galardones, y que se impuso a la que para mí es la mejor jugadora del mundo, Mariona Caldentey (ninguna palabra de Aitana para la mallorquina, ... sí para todas sus compañeras en conjunto). El premio se lo entregó Andrés Iniesta, uno de sus ídolos de niña y muy parecido en su manera de entender el futbol. La gran derrotada ha sido Alexia Putellas, que a pesar de la campaña mediática y de marketing que ha llevado a cabo, de nada sirvió. Al final, se impuso el talento de Aitana por encima de la ambición desmedida de Alexia y las acólitas que la rodean.

El trofeo para la mejor jugadora menor de 21 años también fue para la madrileña Vicky López, que además de por su brillante fútbol, ha conmovido por un discurso sencillo y humilde en el que no se olvidó de absolutamente nadie, ni de quienes la ayudaron en sus comienzos, ni de quienes dirigen ahora su carrera. Ni por supuesto de su madre, ya fallecida, a la que dedica cada uno de sus goles y cada uno de sus triunfos. Ella nos garantiza un futuro más que halagüeño.

Este premio se suma a la excelente noticia que supuso que la semana pasada se clasificaran para la fase de grupos de la Champions el Atlético de Madrid y el Real Madrid que, junto con el Barça, suman tres equipos españoles en esta fase, siendo España el único país con tres representantes junto con Inglaterra (Arsenal, actual campeón y mejor equipo del año pasado), el Chelsea y el Manchester United.

En lo que no somos capaces de lograr el galardón es en el capítulo de entrenadores. La galardonada fue, una vez más, la holandesa Sarina Weigman, que tiene un palmarés difícil de igualar: campeona Eurocopa 2017 con Países Bajos, finalista Mundial 2019 con Países Bajos, campeona Eurocopa 2022 con Inglaterra, finalista del Mundial 2023 con Inglaterra y campeona de la Eurocopa 2025 con Inglaterra. Ningún otro entrenador ni entrenadora en la historia ha llevado a dos selecciones diferentes a tantas finales seguidas y a ganar títulos europeos.

Pese a ese capítulo, es de justicia reconocer que el fútbol femenino español vive su edad dorada: campeonas del mundo, clubes dominadores en Europa y jugadoras convertidas en referentes globales. España ya no es solo una potencia emergente, sino un líder indiscutible. La consolidación definitiva exigirá resolver los conflictos institucionales, garantizar la profesionalización real en todos los clubes y equilibrar la competitividad interna. En definitiva, tenemos talento demostrado y títulos. Ahora hay que demostrar que tenemos también músculo estructural y unidad para mantenernos como potencia mundial durante la próxima década. Porque como ha dicho Sarina Weigman en su discurso, «el fútbol debe unir, nunca dividir».