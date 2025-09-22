Suscribete a
BALÓN DE ORO / MEJOR JUGADORA

El fútbol femenino español arrasa

Aitana Bonmatí se impone a Mariona Caldentey en un final que prolonga la hegemonía individual hispana en el concurso de los mejores

Lamine Yamal, una primavera sin flores

Balón de Oro 2025, en directo: nominados, premios, ganadores y reacciones

Aitana Bonmatí, durante su discurso como premiada
Aitana Bonmatí, durante su discurso como premiada AFP
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Quinto balón de oro consecutivo para el fútbol femenino español. La ganadora, Aitana Bonmati, que ya atesora tres preciados galardones, y que se impuso a la que para mí es la mejor jugadora del mundo, Mariona Caldentey (ninguna palabra de Aitana para la mallorquina, ... sí para todas sus compañeras en conjunto). El premio se lo entregó Andrés Iniesta, uno de sus ídolos de niña y muy parecido en su manera de entender el futbol. La gran derrotada ha sido Alexia Putellas, que a pesar de la campaña mediática y de marketing que ha llevado a cabo, de nada sirvió. Al final, se impuso el talento de Aitana por encima de la ambición desmedida de Alexia y las acólitas que la rodean.

