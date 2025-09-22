Suscribete a
Aitana Bonmatí y Dembélé ganan el Balón de Oro

Fútbol - gala balón de oro 2025

De la sorpresa de Aitana Bonmatí al cetro de Luis Enrique: todos los ganadores en la gala del Balón de Oro

La catalana del Barcelona se impone a Mariona y Russo a pesar de no haber ganado la Champions ni la Eurocopa.

Buen papel de España: Lamine Yamal y Vicky López, los mejores jóvenes. Y Luis Enrique, el mejor entrenador

Dembélé gana el primer Balón de Oro de la historia del PSG

Balón de Oro 2025, en directo: nominados, premios, ganadores y reacciones

Aitana se dirige al público tras ganar el Balón de Oro
Sergi Font

Por fin se desveló el misterio y se anunció el mejor jugador del mundo del año. Ousmane Dembélé se impuso a Lamine Yamal. También había incertidumbre en la categoría femenina. Aitana se impuso a Mariona Caldentey y Alessia Russo, más favoritas que la catalana. La ... gran temporada del PSG, ganador de Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia y Supercopa de Francia y de Europa en el fútbol masculino, y el papel de Inglaterra, con el Arsenal femenino ganando la Champions y su selección femenina levantando la Eurocopa tuvieron su peso, pero no fueron determinantes en la entrega de los galardones.

