De la sorpresa de Aitana Bonmatí al cetro de Luis Enrique: todos los ganadores en la gala del Balón de Oro

Por fin se desveló el misterio y se anunció el mejor jugador del mundo del año. Ousmane Dembélé se impuso a Lamine Yamal. También había incertidumbre en la categoría femenina. Aitana se impuso a Mariona Caldentey y Alessia Russo, más favoritas que la catalana. La ... gran temporada del PSG, ganador de Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia y Supercopa de Francia y de Europa en el fútbol masculino, y el papel de Inglaterra, con el Arsenal femenino ganando la Champions y su selección femenina levantando la Eurocopa tuvieron su peso, pero no fueron determinantes en la entrega de los galardones.

Empezó fuerte el Barcelona conquistando las dos categorías del trofeo Kopa, que premia al mejor joven. Los españoles Lamine Yamal y Vicky López fueron los ganadores, a los que se unió posteriormente la polaca Ewa Pajor como mejor delantera. Luis Enrique fue considerado como el mejor entrenador pero también tuvo un premio emocional al recibir el Sócrates por la Fundación Xana, en recuerdo a su hija fallecida y que tiene por misión ayudar a los niños con enfermedades oncológicas. El PSG, tras su gran año, y el fútbol inglés (ganaron la Eurocopa femenina) también tuvo su reconocimiento.

Mejor jugador Ousmane Dembélé (Francia-PSG)

Los títulos con el PSG fueron determinantes par que derrotara a Lamine Yamal, que poco consiguió a nivel internacional. El francés no pudo evitar las lágrimas sobre el escenario y se propuso un nuevo reto: el Mundial. «Gracias a todos. Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023. Al presidente, a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa. Desde el primer día el presidente se ha portado muy bien conmigo»,comentó.

«Me gustaría dar las gracias a todo el personal del PSG que se ha portado genial. A Luis Enrique, que ahora es como mi padre. Muy importante para mi carrera, aunque todavía no se haya acabado. Gracias a todos los compañeros de mi equipo. Nos hemos llevado prácticamente todo. Habéis estado a mi lado y hemos podido subir el nivel para poder conseguir los trofeos colectivos. Es un premio individual pero nos lo llevamos todos como equipo», explicó.

Galería. La gala del Balón de Oro 2025, en imágenes. abc

«Gracias a todos los equipos en los que he jugado. En el Stade Rennes, el Dortmund, el club con el que siempre he soñado que fue el Barcelona. Pude aprender allí al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje. Estoy contentísimo. Cuando veo la lista de leyendas que lo han ganado... he trabajado para el equipo para ganar la Liga de Campeones, la Ligue 1... poder llevarme este trofeo es algo increíble. Estoy muy contento», concluyó.

Mejor jugadora Aitana Bonmatí (España-Barcelona)

Aitana se ha superado y ha sumado su tercer Balón de Oro consecutivo, superando a las dos grandes favoritas: Mariona Caldentey, segunda, que fue nombrada mejor jugadora de la Premier y ganó la Champions, y Alessia Russo, determinante en la Chamñpions con el Arsenal y en la selección inglesa, con la que ganó la Eurocopa. «Buenas noches. Voy a improvisar un poco. Tercera vez aquí consecutiva, no sé muy bien qué decir. Increíble. Gracias a France Football en primer lugar por otorgarme el tercero. Perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras. Creo que ha habido un gran nivel este año. Compañeras que tengo aquí habéis hecho un gran año. Recibir esto de Iniesta, uno de mis ídolos desde pequeña. También con Xavi. Mi fútbol es en parte gracias a ellos», comentó.

Aitana prosiguió: «Gracias a la organización por mejorar cada año. Este es el primer año donde tenemos los mismos premios que el masculino y eso se agradece. La igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo. Hoy lo hemos conseguido. Al Barça, a Joan Laporta el presidente y la directiva, compañeros, staff... esto no lo conseguimos solas. Es gracias a un trabajo colectivo muy grande. Gracias al Barça, el club de mi vida».

Galería. Los mejores looks de la gala del Balón de Oro abc

Y añadió: «No me puedo olvidar de mi gente. De mis amigos... gracias a toda la gente que también están en casa, supongo que viéndome. A la familia. A toda la gente que me ayuda a ser cada vez mejor jugadora y mejor persona. Es increíble esta sensación. Nunca imaginé que iba a conseguir algo así».

Trofeo Johan Cruyff masculino (Mejor entrenador) Luis Enrique (España-PSG)

Fabio Capello fue el encargado de entregar los galardones a los mejores entrenadores de la pasada temporada. Los éxitos del PSG, que solo perdió el Mundial de Clubes, fueron claves para que Luis Enrique se hiciera con el trofeo al mejor entrenador. El campeón de la Champions no pudo recoger el premio porque estaba en Marsella disputando un partido aplazado con el PSG, pero dejó un mensaje grabado de agradecimiento: «Es muy bonito poder recibir un galardón individual pero considero que lo más importante es recibir el reconocimiento de nuestros hinchas. Quiero felicitar a todos los jugadores que están allí. Adiós». El asturiano se impuso a Antonio Conte (Italia-Nápoles), Hansi Flick (Alemania-Barcelona), Enzo Maresca (Italia-Chelsea) y Arne Slot (Países Bajos-Liverpool).

Trofeo Johan Cruyff femenino (Mejor entrenadora) Sarina Weigman (Países Bajos-seleccionadora Inglaterra)

No hubo sorpresas y Sarina Weigman se alzó con el trofeo a la mejor entrenadora. Si triunfo en la Eurocopa de Suiza dirigiendo a Inglaterra fue clave. No hay que olvidar que la finalista de ese torneo fue la España de Montse Tomé que doblo la rodilla en los penaltis. «Es un reconocimiento al juego de las mujeres. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ser inclusivos. Espero que sigamos luchando contra la misoginia y el racismo. El deporte siempre tiene que unir, nunca dividir. Johan Cruyff nos ha inspirado, especialmente a mí. Él creía en el poder del deporte», reivindicó la neerlandesa, que se impuso a Renee Slegers (Países Bajos-Arsenal), Sonia Bompastor (Francia-Chelsea), Justine Madugu (Nigeria-selección de de Nigeria) y Arthur Elías (Brasil-selección de Brasil).

Trofeo Kopa masculino (mejor joven) Lamine Yamal (España-Barcelona)

Raphael Varane fue el encargado de entregar el primer premio de la noche, el de mejor jugador joven. El ganador fue Lamine Yamal, que también lo ganó el año pasado. El hispano marroquí se impuso a Doue (Francia-PSG), Joao Neves (Portugal-PSG), Estevao (Brasil- Palmeiras y Chelsea) y Yildiz (Tuquía y Juventus). «Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí», comentó después de derrotar a los futbolistas del PSG que parecían favoritos.

Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven) Vicky López (España-Barcelona)

Vicky López fue considerada la mejor jugadora joven por sus actuaciones con el Barcelona y la selección española. Fue una de las grandes sorpresas en la Eurocopa ayudando al equipo de Montse Tomé a llegar a una histórica final en la que se perdió ante Inglaterra en los penaltis. «Se lo dedico a mi madre que desde el cielo me está ayudando y protegiendo», fue el emotivo mensaje de la jugadora azulgrana. La española derrotó a Michelle Agyemang (Inglaterra-Brighton), Wieke Kapten (Países Bajos-Chelsea), Claudia Martínez (Paraguay-Olimpia) y Linda Caicedo (Colombia-Real Madrid).

Trofeo Yashin masculino (mejor portero) Gianluigi Donnarumma (Italia-PSG/City)

Guianluigi Buffon y Mary Earps dieron a conocer el ganador del mejor portero de la pasada temporada, un galardón que solo tiene seis años de vida. El premiado fue Gianluigi Donnarumma (Italia-PSG/City). Otro reconocimiento a la temporada del PSG. Curiosamente, el cancerbero fue descartado por Luis Enrique y ahora milita en el Manchester City de Pep Guardiola. Se impuso a Alisson Becker (Brasil-Liverpool), Yassine Bounou (Marruecos-Al Hilal), Thibaut Courtois (Bélgica-Real Madrid) y Yann Sommer (Suiza-Inter). Las palabras de Donnarumma: «Es un honor recibir este premio. Estoy contentísimo de todos los resultados obtenidos en la última temporada. Fueron magníficos. Quiero agradecer a todo el equipo y los antiguos compañeros. Ha sido una temporada formidable. Estoy centrándome ahora en mi nueva aventura. Quiero dar las gracias al Manchester City. Tenemos que cumplir tantos objetivos. Espero poder lograrlos todos y llevarnos muchos triunfos juntos. Gracias también a toda mi familia. En los peores momentos siempre han estado a mi lado. Gracias a mis padres, mis hermanos, a mi mujer, a mi hijo. Gracias a todos porque gracias a vosotros estoy aquí esta noche».

Trofeo Yashin femenino (mejor portera) Hannah Hampton (Inglaterra-Chelsea)

Es el primer año que se otorga este premio en categoría femenina. La mejor portera fue Hannah Hampton (Inglaterra-Chelsea). Peso mucho su papel con la selección inglesa. Fue decisiva en la tanda de penaltis de la final, en la que se puso a España. «No es solo para mí este premio, es para todas las porteras. Es un orgullo formar parte de este grupo increíble de nominadas. Esperemos ser inspiración para generaciones futuras. Gracias a mi familia por los sacrificios que habéis hecho por mí», comentó. Ganó en la votación a Cata Coll (España-Barcelona), Ann-Katrin Berger (Alemania-Gotham) y Chiamaka Nnadozie (Nigeria-PSG/Brighton). Cata Coll, que también realizó una buena Eurocopa se quedó sin premio.

Premio Gerd Müller masculino (maximo goleador) Viktor Gyokeres (Suecia-Sporting C.P./Arsenal)

Viktor Gyokeres recibió el premio de manos de Luis Figo. «Me llevo recuerdos que hemos podido conseguir todos juntos. Poder estar aquí es estupendo. Marcar goles es lo que me llevaba a jugar. Agradezco a mi familia y mis seres queridos por estar a mi lado. Me siento orgulloso. Ahora arranca una nueva fase en mi vida», comentó el delantero sueco.

Premio Gerd Müller femenino (Máximo goleadora Ewa Pajor (Polonia-Barcelona)

La delantera polaca del Barcelona fue la ganadora de este galardón que premia el juego ofensivo. La máxima goleadora del año.

Mejor club masculino PSG

El triplete del PSG le sirvió para ser considerado el mejor equipo del año, por delante del Chelsea, que le derrotó en la final del Mundial de Clubes, y del Liverpool, vencedor de la Premier. Barcelona y Botafogo fueron los otros finalistas, aunque partían con muy pocas opciones de ganar el premio. «Este galardón significa mucho para el equipo. Ha sido el triunfo colectivo. Darle las gracias a nuestro capitán, Marquinhos, y a nuestro entrenador Luis Enrique», apuntó Nasser Al-Khelaifi.

Mejor club femenino Arsenal

El campeón de la Champions se llevó el trofeo al mejor club del año, por delante del Barcelona, que fue finalista del torneo. Las azulgranas ganaron la Liga F y las británicas no pudieron hacer lo propio con la Premier, pero no fue suficiente. Recordar que la mejor jugadora de Inglaterra fue Mariona Caldentey en su primer año en su liga tras abandonar el Barcelona. Finalistas también quedaron Chelsea, Lyon y Orlando Pride.

Premio Sócrates (galardón solidario) Fundación Xana

Fundación Xana tiene como misión acompañar a niños, niñas y adolescentes que sufren enfermedades graves en situación de vulnerabilidad y a sus familias, a través de un enfoque integral que contempla tanto el bienestar físico como el emocional y social. Fue creada por Luis Enrique y su familia en recuerdo a su hija Xana, fallecida con nueve años tras una enfermedad oncológica.