Suscribete a
ABC Premium

Barcelona 3 - 1 Atlético

Julián prolonga su apagón

El argentino, poco influyente ante el Barcelona, ha bajado su rendimiento en las últimas semanas y no ve puerta fuera de casa desde agosto

Raphinha rescata a Flick de sus fantasmas

Julián Álvarez, ante el Barcelona
Julián Álvarez, ante el Barcelona EP
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Julián Álvarez, 'la araña', futbolista prodigioso y astro indiscutible de este Atlético de Madrid, sumó ante el Barcelona una nueva noche de decepciones. Como viene siendo costumbre en las últimas semanas, el argentino estuvo muy desconectado de sus compañeros, apático e impreciso, ... alejado de ese proyecto de astro que hizo que los colchoneros pagasen 75 millones de euros en verano de 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app