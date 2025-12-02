Julián prolonga su apagón

Julián Álvarez, 'la araña', futbolista prodigioso y astro indiscutible de este Atlético de Madrid, sumó ante el Barcelona una nueva noche de decepciones. Como viene siendo costumbre en las últimas semanas, el argentino estuvo muy desconectado de sus compañeros, apático e impreciso, ... alejado de ese proyecto de astro que hizo que los colchoneros pagasen 75 millones de euros en verano de 2024.

Tuvo un pequeño resurgir en los primeros compases de la segunda parte, cuando intentó batir a Joan García con una vaselina de fantasía o cuando le regaló a Giuliano una precisa asistencia al corazón del área azulgrana. Pero en general, el delantero se diluyó en el Camp Nou.

Sus números, hasta la fecha, no son nada desdeñables, 11 goles entre Liga y Champions, el último ante el Inter el pasado miércoles. Sin embargo, hay una oscura estadística en su hoja de servicio: no perfora la portería rival desde el 17 de agosto, cuando inauguró el marcador ante el Espanyol en la primera jornada de liga. Aquel genial golpeo de falta directa ni siquiera valió para llevarse los tres puntos (los barceloneses acabarían remontando) y, desde entonces, la puntería siempre le ha abandonado cuando se aleja del Metropolitano.

Aunque el gol es su oficio, las irregulares sensaciones que desprende Julián van más allá. No es un ratón de área ni un tiburón, uno de esos futbolistas únicos, como en su día lo fueron Falcao o Suárez, que son capaces de no oler el balón en decenas de minutos y aún así fusilar la red a las primeras de cambio. El ex del Manchester City es más emocional, anhela ser partícipe del juego de su equipo, colaborar en la creación y coger altura a medida que lo hace el esférico.

Si no, como ante el Barcelona, sufre, se desinfla, e incluso en las acciones más sencillas, donde debe prevalecer el coraje y no la técnica, yerra. Pese a todo, ya empapado por la doctrina cholista desde hace tiempo, para él el esfuerzo es innegociable y en el minuto 77, con mucha fatiga a sus espaldas, se vació para robarle un balón a Lamine Yamal, en campo abierto nada menos, cuando el internacional español se disponía a hacer mucho daño.

La fantástica racha del Atlético de siete victorias consecutivas claudicó en la Ciudad Condal, una batería de resultados que se alcanzó sin el mejor Julián y que claudicó también con el delantero fuera del primer plano. Pese a todo, las aspiraciones colchoneras son altas esta campaña, bien colocados en la carrera por la Liga, aun con el pinchazo del Camp Nou, y con un calendario más que asequible para acabar entre los ocho primeros de la Champions League. Sin embargo, hasta que Julián Álvarez no acabe con su apagón y encuentre la luz, toda batalla será siempre más peliaguda.