La nueva espantada de Sergio Ramos: «Nos habría gustado darlo a conocer de otra manera»

Sergio Ramos vuelve a ser agente libre tras su periplo por México. El camero finalizó su vinculación con el Sevilla FC en verano de 2024 y, tras unos meses en barbecho, firmó por el Rayados de Monterrey el pasado mes de febrero ... , un fichaje que se anunció a bombo y platillo. Allí, Ramos ha coincidido con algunos de los compañeros que tuvo en su año más reciente en Nervión, como es el caso de Oliver Torres y Lucas Ocampos.

No obstante, su participación en la liga mexicana ha sido breve, ya que el propio sevillano confirmó su salida tras la eliminación de Rayados en las semifinales del Torneo Apertura. Unas declaraciones que no han gustado dentro del club, puesto que su presidente, José Antonio Noriega, ha criticado que el jugador lo anunciara antes de ponerse de acuerdo con la entidad mexicana.

«Las conversaciones estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho, de todas maneras se iba a saber», aseguró Noriega al respecto.

Otro adiós de Ramos

Una situación parecida a la que vivió el Sevilla FC con el camero. El presidente José María del Nido Carrasco comunicó que se le había ofrecido la renovación, pero que el jugador no había dado respuesta. Semanas después, se decidió dar una rueda de prensa anunciando su salida.

En esta ocasión, Noriega explicó que desde hace semanas intentaron convencerlo para que permaneciera el próximo año, pero no se concretó nada: «Conversamos con él desde tiempo atrás y vimos que no había posibilidad de que continuara, sabíamos que el final iba a ser este, aunque nos habría gustado darlo a conocer de otra manera».

No obstante, la decisión de Ramos ha sido rotunda y este mismo martes ya se ha despedido de forma oficial de los aficionados de Rayados a través de sus redes sociales. El mensaje dice lo siguiente:

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa.

Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras.

Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo "¡Arriba el Monterrey!".