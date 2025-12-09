Suscribete a
Fútbol

Sumar lejos del Metropolitano, el punto flaco que lastra al Atlético

Atlético de Madrid

Los de Simeone buscan en Eindhoven su primer triunfo fuera de casa para seguir peleando por entrar al Top-8 de la Champions

Resultados y clasificación de la Champions

Diego Pablo Simeone, en San Mamés
Diego Pablo Simeone, en San Mamés EP
Miguel Zarza

Miguel Zarza

El Atlético de Madrid visita este martes al PSV Eindhoven en la sexta jornada de la primera fase de la Champions League. Lo hace razonablemente bien colocado en la tabla, duodécimo y a solo un punto del top-8 que da acceso directo a ... los octavos de final sorteando la peligrosa ronda previa de dieciseisavos. Una situación que podría considerarse cómoda, pero que en realidad no lo es tanto, pues tan cerca tiene esos puestos de privilegio como todo un tren de equipos dispuestos a aprovechar un nuevo tropiezo lejos de su estadio para rebasar a los de Simeone. Y en lo que va de temporada, sin el abrigo del Metropolitano el rendimiento rojiblanco baja muchos enteros.

