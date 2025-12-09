Sumar lejos del Metropolitano, el punto flaco que lastra al Atlético

El Atlético de Madrid visita este martes al PSV Eindhoven en la sexta jornada de la primera fase de la Champions League. Lo hace razonablemente bien colocado en la tabla, duodécimo y a solo un punto del top-8 que da acceso directo a ... los octavos de final sorteando la peligrosa ronda previa de dieciseisavos. Una situación que podría considerarse cómoda, pero que en realidad no lo es tanto, pues tan cerca tiene esos puestos de privilegio como todo un tren de equipos dispuestos a aprovechar un nuevo tropiezo lejos de su estadio para rebasar a los de Simeone. Y en lo que va de temporada, sin el abrigo del Metropolitano el rendimiento rojiblanco baja muchos enteros.

El contraste entre los números del Atlético como local y como visitante es más que notable. Solo en la máxima competición continental suma tres victorias en su estadio, casi todas holgadas, 5-1 ante el Eintracht de Frankfurt, 3-1 ante el Union Saint-Gilloise y 2-1 frente al Inter de Milán, mientras que cada salida europea le ha supuesto un disgusto. En Anfield Road cayó por 3-2 ante el Liverpool y en el Emirates Stadium por un contundente 4-0 a manos del Arsenal de Arteta.

Ahora, con el cierre de la primera fase cada vez más cerca, le llega la tercera reválida, en Eindhoven, una plaza que pondrá a prueba esta tendencia. Los antecedentes no son malos, con dos triunfos y un empate en sus tres visitas anteriores, pero el actual carácter eminentemente casero del conjunto rojiblanco no es precisamente para echar las campanas al vuelo. El conjunto neerlandés tampoco lo pondrá fácil, pues es otro de los que aspira a rascar un puesto entre los ocho primeros, con solo un punto menos que el Atlético, habiendo cedido sólo una derrota, muy sorprendente, en la primera jornada ante el Union Saint Gilloise, y con triunfos tan sonados como un 6-2 al Nápoles o un 1-4 al Liverpool.

9 de 24 puntos en Liga

La flojera del equipo de Simeone cuando no está arropado por las cuatro gradas del imponente Metropolitano no es cosa solo de la Champions. En la liga española suma tan solo nueve puntos de los 24 que ha disputado fuera de casa, repartidos en dos victorias, tres empates y tres derrotas. Unos números impropios de un equipo que pretende pelearle el título liguero a Real Madrid y Barcelona.

No fue hasta el quinto partido lejos del Metropolitano, en la décima jornada liguera ante el Betis, que el Atlético consiguió sumar una victoria a domicilio (0-2). Antes había caído en Cornellá y no había podido pasar del empate ante Alavés, Mallorca y Celta. Curiosamente a aquel triunfo le siguió otro por la mínima en el Coliseum durante la mejor racha rojiblanca en el torneo de la regularidad. Una racha que alcanzó los siete triunfos ligueros seguidos, y que unida al descalabro de sus vecinos madridistas llevó a los de Simeone muy cerca del liderato, de hecho con el 0-1 de Baena en el Camp Nou lo tocaron provisionalmente con la yema de los dedos. Pero los rojiblancos regresaron al camino de las derrotas fuera de casa con el 3-1 final ante los azulgranas, que pudo ser incluso peor y que tuvo continuidad este pasado fin de semana con la derrota en San Mamés. Con estas dos nefastas salidas el Atleti ahora es cuarto, a nueve puntos del Barça y a cinco del Madrid.

Sequía goleadora

Junto a los planteamientos de Simeone, o incluso como consecuencia de los mismos, mucho más conservadores fuera de casa que ante su público, entre los principales motivos de este deficiente rendimiento del Atlético lejos de su estadio se encuentra la pobre aportación de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, sus dos delanteros de referencia.

El argentino, estrella indiscutible del equipo, ha anotado diez tantos en lo que va de temporada, pero sólo uno como visitante, en la derrota contra el Espanyol en la jornada inaugural del campeonato liguero. Mientras que el gigante noruego por su parte ha marcado todos sus goles, cuatro, al calor de sus aficionados. Ni siquiera Antoine Griezmann ha logrado perforar la red fuera del Metropolitano, pese a sus cinco dianas esta temporada.

«Casi todos los equipos, menos los diferenciales, tienen problemas cuando juegan fuera. Es el tercero que perdemos en Liga e intentamos en cada partido tener más atención para poder mejorar», se justificó el Cholo tras el último tropiezo en San Mamés. Un mensaje que completó ya en la previa del choque europeo. «Nos falta fuera tener la contundencia que te acerca a encarrilar los partidos. Fuera de casa es clave. Si me guio por los resultados no han sido positivos. Si me guio por los partidos fuera de casa, desde el Espanyol, hicimos cosas buenas. No ganamos por la contundencia. En 14 años de visitante habremos ganado alguna vez... Hay que tener paciencia: a veces te toca ganar y otras veces no te toca ganar».

Ante el PSV el Atlético no debería permitirse más tropiezos, pues eso apretaría mucho las cosas de cara al objetivo de sortear la eliminatoria de dieciseisavos. Deberá sobreponerse además el cuadro rojiblanco a las bajas de Baena y Giménez, Llorente y Lenglet, si bien podrá contar con el regreso del estadounidense Johnny Cardoso.