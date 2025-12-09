PSV - Atlético de Madrid, en directo: resultado, ganador y goles del partido de la Champions League hoy

21:37 Min 37. ¡¡¡GOOOOOOOOL DE JULIÁN, GOOOL DEL ATLÉTICO DE MADID!!! Error en la salida de balón del PSV que aprovecha Giuliano, deja solo a Sorloth y este se la da a Julián para que remate a placer.

21:36 Min 36. Disparo de Barrios que despeja Kovar sin problemas

21:35 Min 35. ¡Disparo desde fuera del área de Julián desviado por la defensa!

21:33 Min 34. Amarilla a Schoulten por agarrar a Sorloth

21:33 Min 33. ¡Disparo lejano de Barrios que se va fuera!

21:33 Min 32. ¡Sorloth centra pero no encuentra rematador, aprietan los de Simeone!

21:31 Min 31. ¡¡FALLA NAHUEL!! El argentino no llega al centro de Koke. Buena ocasión del Atleti.

21:29 Min 30. Saca el Atleti desde su campo, Hancko recuperdo

21:28 Min 28. ¡¡FALLLA Driouech una ocasión CLARÍSIMAA!! El marroquí piensa demasiado y falla. Tenía el remate clarísimo y buscó el centro.

21:26 Min 27. Parece que se recupera el jugador del Atleti, se reanuda el partido

21:25 MIn 25. Hancko tendido en el césped por un pisotón, entran las asistencias

21:24 Min 24. ¡¡¡SORLOOOOOTH FUERAAAAAAAA!!! El delantero, completamente solo, remata de cabeza fuera. Perdonan los de Simeone.

21:22 Min 23. Dest despeja el córner del Atletico de Madrid

21:22 Min 21. Combinan los de Simeone, ya les dura más el balón

21:20 Min 20. Amarilla para Saibari Entrada peligrosa sobre Koke en el centro del campo. El jugador del PSV se perderá el próximo partido de Champions.

21:19 Min 19. Presión muy alta del PSV, obligan a Oblak a jugar en largo

21:17 Min 17. ¡¡OCASIÓN MUY PELIGROSA DEL PSV!! Driouech ataca y machaca la banda y deja un balón de gol al centro del área que nadie remata.

21:16 Min 16. ¡Fuera de juego de Sorloth! Buena ocasión del delantero que queda anulada por posición adelantada.

21:14 Min 14. Buena jugada de los de Simeone, aprieta el ATLETI

21:13 Min 13. ¡¡Driouech fueraaa!! El extremo volvió a ganar la espalda de Molina y dispara fuera.

21:12 Min 12. EL Atleti busca la reacción rápida, buena jugada en la frontal del área rival

21:11 Min 10. ¡GOOL del PSV, GOL de TIL! Balón a la espada de Molina que Driouech centra y Til remata a placer, completamente solo.

21:08 Min 8. Construye el Atlético de Madrid desde la defensa, el PSV obliga a los de Simeone a buscar balones largos

21:07 Min 7. Presión alta de los dos equipos, primeros minutos de mucha intensidad

21:06 Min 6. Ataca el PSV, centro de Dest que no encuentra rematador Se encienden bengalas en las gradas del Philips Stadion.

21:05 Min 5. Imprecisión en la defensa del PSV, Sorloth y Julián no son capaces de aprovecharlo

21:04 Min 4. Buen bloque defensivo del Atlético de Madrid, el PSV busca el hueco

21:02 Min 2. ¡Fuera de juego de Sorloth, por los pelos! El PSV defendió bien la jugada.

21:00 Min 1. Recuperación del Atleti, presión alta del PSV

21:00 ¡ARRRAAAANCA EL PARTIDO! Saca el PSV.

20:56 ¡Saltan los jugadores al terreno de juego! AMBIENTAZO

20:56 Todo listo en el Philips Stadion

20:54 ¡Jugadores en el túnel de vestuarios, ESTO EMPIEZA EN NADA!

20:51 ¡El PSV llega a la sexta jornada con 8 puntos en 5 partidos!

20:48 El Atleti jugará de azul

20:47 ¡MENOS DE 15 MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!

20:42 Los de Simeone llevan 9 puntos en la competición Su último encuentro fue en casa contra el Inter. Un partidazo que acabó con un gol de cabeza de Giménez en la última jugada.

20:40 El equipo de Peter Bosz llega al encuentro después de golear 1-4 al Liverpool en Anfield

20:35 ¡El once titular del PSV!

20:34 Sorloth y Nico González acompañarán a Julián Álvarez en la delantera

20:32 Koke, capitán y la médula de este Atleti En lo que llevamos de temporada, los de Simeone han perdido dos partidos con Koke de titular y han ganado nueve.

20:30 GRAN OPORTUNIDAD para Marc Pubill El joven defensa del Atlético de Madrid será titular hoy en Champions. Es la oportunidad que tanto lleva buscando el español. Veremos qué partido hace.

20:28 ¡El 11 titular del Atlético de Madrid!