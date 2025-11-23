Suscribete a
La leyenda de Koke se pone a 700: «Es maravilloso el legado que está dejando»

El capitán, jugador con más partidos en la historia del Atlético, alcanza una nueva cota en el Coliseum: «Esto no lo sueña nadie. Solo trato de disfrutar y ayudar al equipo para que gane partidos»

Koke, durante el Getafe-Atlético
Koke, durante el Getafe-Atlético EP
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

No pasará la historia la victoria que el Atlético de Madrid cosechó en el Coliseum ante el Getafe. Sí será imborrable en la historia del club rojiblanco el nombre de Jorge Resurreción, el de Koke. El capitán, el jugador con más partidos en ... la historia de la entidad, alcanzó una nueva cota y disputó su encuentro 700 con la camiseta del equipo de su vida.

